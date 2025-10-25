,,Edzetlenek és erőtlenek vagyunk, 90 perc alatt egyszer sem rúgtunk kapura"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport 10. fordulójában négy meccsre került sor szombaton: Pálháza, Sárospatak és Kenézlő hazai környezetben győzött, míg az Erdőhorváti idegenben. Az eredmények:

A tények: a Sárospatak 8 gólt lőtt Fotó: STC-montázs

Pálháza FC – Taktaszada KSE 8–1 (4–0)

Pálháza, 60 néző. V.: Mészáros (Némethy, Porkoláb B.).

Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Budai V. (Suskó), Kovács J. (Szabó I.), Csizmár, Kelemen G. (Emri), Kovács M., Bodnár Z., Buda, Szemán M., Kiss L. (Erdei). Edző: Suskó László. Taktaszada: Vadászi G. – Papp Z., Jónás (Novák), Vadászi E. I., Buri, Németh M. (Németh A.), Hisák, Vadászi J., Balogh A., Lukács E., Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Budai V. (4), Kelemen, Bodnár Z., Kovács M., Kovács J. (11-esből), ill. Lukács E. Kiállítva: Vadászi J. (37.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Suskó László: – Végre a játékosállományhoz méltóan játszottunk, gratulálok az egész csapatnak!

Tóth János: – Gyenge kezdésünk miatt már a 20. percben eldőlt a mérkőzés, és mindezt megtetéztük a kiállítással, egy félidőt tíz emberrel játszva.

Tiszaladány KSIE – Erdőhorváti SC 0–2 (0–0)

Tiszaladány, 50 néző. V.: Csikai (Császár, Porkoláb M.).

Tiszaladány: Farkas D. – Fodor, Ónodi, Kiss T., Lakatos, Szükösdi, Szabó B., Szívós Gy., Paczári, Szívós M., Bódi. Csapatvezető: Liszkai Attila. Erdőhorváti: Czakó – Tóth L., Orosz F., Farkas J. I., Bandor (Gáspár), Czibóka R., Orosz B., Pajger, Farkas J. II., Horváth G., Makkai. Edző: Vojnár István. G.: Makkai (11-esből), Orosz F. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Liszkai Attila: – Az év leggyengébb játékvezetésével alulmaradtunk. Az ellenfelünknek megadott nem biztos, hogy jogos 11-es fordulópont volt a mérkőzésen.

Vojnár István: – Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Sárospatak: Barna ötször

Kenézlő SE – Tokaj FC 3–1 (0–1)

Kenézlő, 130 néző. V.: Sohojda (Hullár, Komlósi).

Kenézlő: Horváth Z. – Érháti (Balázs Sz.), Egyed S., Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Czibóka Sz. (Pápai R.), Róka, Rontó, Balázs Gy. (Vadászi), Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs. Tokaj: Mudri S. – Jaczkó, Cseh A., Tóth D., Kovács M., Pásztor K., Posta, Molnár K., Klaj, Bokor, Gombor. Edző: Mudri Mihály. G.: Balázs Sz. (2), Rontó K. (11-esből), ill. Bokor. Jók: Horváth Z. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Pápai Attila, csapatvezető: – Egy nyögvenyelős első félidő után, a másodikban sikerült a tokajiak szájából kiénekelni a sajtot. Ma egy csapatként játszottunk, és ez sokat számít, öröm volt nézni a játékot. Szép volt fiúk! További sok sikert Tokaj csapatának!

Mudri Mihály: – Egy sorozat lezárult, megyünk tovább. Jobbulást a sérült és a beteg játékosainknak.