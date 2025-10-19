október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Másodosztály

1 órája

,,A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón"

Címkék#megyei foci#Kelet csoport#labdarúgás

Vasárnap nagyüzem volt a második vonalban. A Sárospatak biztos nyert idegenben.

,,A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 9. fordulójában valamennyi mérkőzést vasárnap bonyolítottak le, minekután a szombat munkanap volt. Két döntetlen mellett öt pályán valamelyik csapat győzött: Tiszaladány, Taktaszada, Pálháza, Erdőhorváti, valamint Sárospatak. Az eredmények:

Sárospatak
Beszédes eredmény: a Sárospatak 10 gólt szerzett Karcsán Fotó: STC-montázs

Taktaszada KSE – Pácin SE 7–6 (4–5)
Taktaszada, 70 néző. V.: Fercsák (Erdei, Katona).
Taktaszada KSE: Vadászi G. – Horváth L. (Tóth A.), Németh A. (Novák), Jónás (Turbucz), Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Lukács E. (Glonczi), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. Pácin: Mihalkó Halász A., Góré, Darmos, Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Pásztor A., Vakles. Edző: Paronai Tamás. G.: Németh M. (3), Hisák (2), Jónás, Lukács E., ill. Kállai K. (6). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tóth János: – 1–5 után, már a második félidő elején sikerült az egyenlítés. A második félidőben mutatott játékunk alapján több góllal kellett volna nyernünk. Örülök a három pontnak!
Paronai Tamás: – Egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből, amihez a hazaiak minden segítséget megkaptak.

Telkibánya – Pálháza FC 1–4 (1–2)
Telkibánya, 45 néző. V.: Szutorcsik Gy. (Szutorcsik B.).
Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Matisz, Korotki, Király, Kótai, Gulyás Géza, Gulyás Gusztáv, Sontra (Matisz), Matisz. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei (Mitró), Budai, Kelemen (Emri), Csizmár, Kiss, Kovács M. (Szabó I.), Bodnár (Suskó), Szemán, Behina. Edző: Suskó László. G.: Sontra, ill. Budai V., Erdei, Behina, Szabó I. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Gratulálok Pálháza csapatának!
Suskó László: – További kitartást Telkibányának. A játékvezetők, ketten is jól lehozták a mérkőzést.

Garadna-Talentum SC – Gönc VSE 3–3 (2–3)
Garadna, 100 néző. V.: Fotiu (Tóth II. T., Barnóczki).
Garadna: Ujj – Molnár (Kerekes), Fülöp, Kádár, Szabó, Nagy (Bujnóczki M.), Orosz, Csonka (Veres Zs.), Lencsés (Szabó M.), Szakálos, Pecsenye. Edző: Berencsi László. Gönc: Holovnyák – Szentpéteri (Veres Z.), Molnár M., Matisz, Kiss, Molnár J. (Bodnár), Ondó, Fülöp (Ágoston), Hankó, Tahi, Konkoly (Szarka). Edző: Spisák Róbert. G.: Szakálos (2), Lencsés, ill. Molnár M., Ondó (11-esből), Fülöp. Kiállítva: Orosz (19.), ill. Hankó (13.), Kiss (19.). Jók: Kádár, ill. Molnár M., Fülöp, Ondó.
Berencsi László: – Sajnos, a mélyrepülésünkből, amiben vagyunk, a mai napon sem tudtunk kilábalni. Hibákat, ha akarunk keresni, találunk, de a nálunk lévő motiváltság sajnos nem forintosítható, ami úgy gondolom, hogy jó, de az eredmények nem jönnek.
Spisák Róbert: – Nagy küzdelemben, a mérkőzés javarészében emberhátrányban játszva, rászolgáltunk az egy pontra.

Erdőhorváti SC – Kenézlő SE 5–1 (2–0)
Erdőhorváti, 90 néző. V.: Balogh (Pásztor, Juhász).
Erdőhorváti: Czakó – Tóth, Mahalek (Pajger), Orosz F. (Orosz J.), Farkas, Bandor, Czibóka, Orosz B., Horváth (Gáspár), Ötvös (Farkas J.), Makkai. Edző: Vojnár István. Kenézlő: Horváth Z. – Koleszár (Egyed), Érháti (Vadászi), Tóth D., Czibóka N., Balogh, Róka (Mirájder), Horváth D. (Pápai R.), Rontó, Balázs (Czibóka Sz.), Tiszai (Bandor). Edző: Kurucz Szabolcs. G.: Orosz F. (2), Horváth G., Farkas J., Czibóka R., ill. Tiszai. Kiállítva: Mahalek (68., csere után). Jók: az egész csapat, ill. Horváth Z.
Vojnár István: – Nagyon sok helyzetet kihagytunk, de így is magabiztos győzelmet arattunk. További sok sikert Kenézlő csapatának.
Pápai Attila, csapatvezető: – Erre nem tudok mit mondani. Egy jónak mondható első félidő után, a másodikban fölénk nőttek. Reméljük, a jövő héten jobb formában leszünk. Sok sikert Horváti csapatának.

Mádi FC – Tiszaladány KSIE 3–7 (0–3)
Mád, 100 néző. V.: Rajzinger (Hudák, Váradi).
Mád: Galambos – Simon (Ruszkai), Silling (Csengő), Krajczár, Hajdu, Novák (Kovács A.), Tóth L., Tóth J. (Czentnár), Kiss K. (Juhász I.), Jakab D., Osváth. Edző: Kiss Dávid. Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Kiss T. (Szívós Gy.), Csillik (Bódi, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Fodor, Paczári, Szívós M. Csapatvezető: Liszkai Attila. G.: Juhász, Jakab D., Osváth, ill. Szívós M. (3), Ónodi (2), Szükösdi (2). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiss Dávid: – Köszönjük a vendégcsapatnak, hogy belementek a mérkőzés korábbi időpontjának módosításába. Megérdemelten győztek. Nem maradt más hátra, csak a gratuláció.
Liszkai Attila: – Egy szimpatikus csapat otthonában, megérdemelt győzelem. Jó játékvezetés.

Sárospatak: henger a másodikban

Karcsa LSE – Sárospataki TC 1–10 (0–2)
Karcsa, 100 néző. V.: Sohojda (Tóbiás).
Karcsa: Lakatos T. – Gulyás M., Bodnár, Csurka, Balogh K., Váradi, Galyas M., Galyas O., Jóni (Kalocsai), Gyöngyösi Z., Lakatos R. (Bandor). Edző: Gyöngyösi Zoltán. Sárospatak: Érháti – Tudja, Barna G., Engel, Policska, Varga M., Dimov (Czinke), Subert (Tagai M.), Pájer (Vágó), György A., Bódi Á. (Matisz). Szakmai vezető: Tudja Dávid. G.: Gulyás, ill. Tudja (4), Barna G. (3), Czinke (2), Bódi Á. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Gyöngyösi Zoltán: – Az első félidőt még hoztuk, a második félidőben elfáradtunk.
Tudja Dávid: – Az első félidőben volt hiányérzetem a mutatott játékunk miatt. A második félidőben, a cseréknek köszönhetően feljavultunk, és ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert a hazaiaknak.

Taktaharkányi SE – Tokaj FC 2–2 (1–1)
Taktaharkány, 150 néző. V.: Nagy F. (Szaniszló-Szabó, Balogh).
Taktaharkány: Mátyus – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M. (Glonci E.), Nagy, Hováth A., Szűcs, Vadász, Tóth, Horváth B. (Varga K.). Edző: Becánics Zsolt. Tokaj: Mudri S. – Jaczkó, Cseh, Tóth, Kovács, Pásztor (Klaj), Molnár, Bokor (Kassai), Gombos, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Nagy V. (11-esből), Szűcs P., ill. Anda (11-esből), Cseh A. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Becánics Zsolt: – Kiénekelték a sajtot a szánkból. A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón, amivel így sajnos adtunk az ellenfélnek két pontot ajándékba. De gratulálunk nekik, hajrá Harkány!
Mudri Mihály: – A tartását mutatja a csapatnak, hogy hátrányban sem adtuk fel. Kilencedik mérkőzés idegenben, csak gratulálni tudok csapatomnak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu