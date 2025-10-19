,,A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 9. fordulójában valamennyi mérkőzést vasárnap bonyolítottak le, minekután a szombat munkanap volt. Két döntetlen mellett öt pályán valamelyik csapat győzött: Tiszaladány, Taktaszada, Pálháza, Erdőhorváti, valamint Sárospatak. Az eredmények:

Beszédes eredmény: a Sárospatak 10 gólt szerzett Karcsán Fotó: STC-montázs

Taktaszada KSE – Pácin SE 7–6 (4–5)

Taktaszada, 70 néző. V.: Fercsák (Erdei, Katona).

Taktaszada KSE: Vadászi G. – Horváth L. (Tóth A.), Németh A. (Novák), Jónás (Turbucz), Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Lukács E. (Glonczi), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. Pácin: Mihalkó Halász A., Góré, Darmos, Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Pásztor A., Vakles. Edző: Paronai Tamás. G.: Németh M. (3), Hisák (2), Jónás, Lukács E., ill. Kállai K. (6). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tóth János: – 1–5 után, már a második félidő elején sikerült az egyenlítés. A második félidőben mutatott játékunk alapján több góllal kellett volna nyernünk. Örülök a három pontnak!

Paronai Tamás: – Egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből, amihez a hazaiak minden segítséget megkaptak.

Telkibánya – Pálháza FC 1–4 (1–2)

Telkibánya, 45 néző. V.: Szutorcsik Gy. (Szutorcsik B.).

Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Matisz, Korotki, Király, Kótai, Gulyás Géza, Gulyás Gusztáv, Sontra (Matisz), Matisz. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei (Mitró), Budai, Kelemen (Emri), Csizmár, Kiss, Kovács M. (Szabó I.), Bodnár (Suskó), Szemán, Behina. Edző: Suskó László. G.: Sontra, ill. Budai V., Erdei, Behina, Szabó I. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Gratulálok Pálháza csapatának!

Suskó László: – További kitartást Telkibányának. A játékvezetők, ketten is jól lehozták a mérkőzést.

Garadna-Talentum SC – Gönc VSE 3–3 (2–3)

Garadna, 100 néző. V.: Fotiu (Tóth II. T., Barnóczki).

Garadna: Ujj – Molnár (Kerekes), Fülöp, Kádár, Szabó, Nagy (Bujnóczki M.), Orosz, Csonka (Veres Zs.), Lencsés (Szabó M.), Szakálos, Pecsenye. Edző: Berencsi László. Gönc: Holovnyák – Szentpéteri (Veres Z.), Molnár M., Matisz, Kiss, Molnár J. (Bodnár), Ondó, Fülöp (Ágoston), Hankó, Tahi, Konkoly (Szarka). Edző: Spisák Róbert. G.: Szakálos (2), Lencsés, ill. Molnár M., Ondó (11-esből), Fülöp. Kiállítva: Orosz (19.), ill. Hankó (13.), Kiss (19.). Jók: Kádár, ill. Molnár M., Fülöp, Ondó.

Berencsi László: – Sajnos, a mélyrepülésünkből, amiben vagyunk, a mai napon sem tudtunk kilábalni. Hibákat, ha akarunk keresni, találunk, de a nálunk lévő motiváltság sajnos nem forintosítható, ami úgy gondolom, hogy jó, de az eredmények nem jönnek.

Spisák Róbert: – Nagy küzdelemben, a mérkőzés javarészében emberhátrányban játszva, rászolgáltunk az egy pontra.