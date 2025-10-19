1 órája
,,A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón"
Vasárnap nagyüzem volt a második vonalban. A Sárospatak biztos nyert idegenben.
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 9. fordulójában valamennyi mérkőzést vasárnap bonyolítottak le, minekután a szombat munkanap volt. Két döntetlen mellett öt pályán valamelyik csapat győzött: Tiszaladány, Taktaszada, Pálháza, Erdőhorváti, valamint Sárospatak. Az eredmények:
Taktaszada KSE – Pácin SE 7–6 (4–5)
Taktaszada, 70 néző. V.: Fercsák (Erdei, Katona).
Taktaszada KSE: Vadászi G. – Horváth L. (Tóth A.), Németh A. (Novák), Jónás (Turbucz), Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Lukács E. (Glonczi), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. Pácin: Mihalkó Halász A., Góré, Darmos, Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Pásztor A., Vakles. Edző: Paronai Tamás. G.: Németh M. (3), Hisák (2), Jónás, Lukács E., ill. Kállai K. (6). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tóth János: – 1–5 után, már a második félidő elején sikerült az egyenlítés. A második félidőben mutatott játékunk alapján több góllal kellett volna nyernünk. Örülök a három pontnak!
Paronai Tamás: – Egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből, amihez a hazaiak minden segítséget megkaptak.
Telkibánya – Pálháza FC 1–4 (1–2)
Telkibánya, 45 néző. V.: Szutorcsik Gy. (Szutorcsik B.).
Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Matisz, Korotki, Király, Kótai, Gulyás Géza, Gulyás Gusztáv, Sontra (Matisz), Matisz. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei (Mitró), Budai, Kelemen (Emri), Csizmár, Kiss, Kovács M. (Szabó I.), Bodnár (Suskó), Szemán, Behina. Edző: Suskó László. G.: Sontra, ill. Budai V., Erdei, Behina, Szabó I. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Gratulálok Pálháza csapatának!
Suskó László: – További kitartást Telkibányának. A játékvezetők, ketten is jól lehozták a mérkőzést.
Garadna-Talentum SC – Gönc VSE 3–3 (2–3)
Garadna, 100 néző. V.: Fotiu (Tóth II. T., Barnóczki).
Garadna: Ujj – Molnár (Kerekes), Fülöp, Kádár, Szabó, Nagy (Bujnóczki M.), Orosz, Csonka (Veres Zs.), Lencsés (Szabó M.), Szakálos, Pecsenye. Edző: Berencsi László. Gönc: Holovnyák – Szentpéteri (Veres Z.), Molnár M., Matisz, Kiss, Molnár J. (Bodnár), Ondó, Fülöp (Ágoston), Hankó, Tahi, Konkoly (Szarka). Edző: Spisák Róbert. G.: Szakálos (2), Lencsés, ill. Molnár M., Ondó (11-esből), Fülöp. Kiállítva: Orosz (19.), ill. Hankó (13.), Kiss (19.). Jók: Kádár, ill. Molnár M., Fülöp, Ondó.
Berencsi László: – Sajnos, a mélyrepülésünkből, amiben vagyunk, a mai napon sem tudtunk kilábalni. Hibákat, ha akarunk keresni, találunk, de a nálunk lévő motiváltság sajnos nem forintosítható, ami úgy gondolom, hogy jó, de az eredmények nem jönnek.
Spisák Róbert: – Nagy küzdelemben, a mérkőzés javarészében emberhátrányban játszva, rászolgáltunk az egy pontra.
Erdőhorváti SC – Kenézlő SE 5–1 (2–0)
Erdőhorváti, 90 néző. V.: Balogh (Pásztor, Juhász).
Erdőhorváti: Czakó – Tóth, Mahalek (Pajger), Orosz F. (Orosz J.), Farkas, Bandor, Czibóka, Orosz B., Horváth (Gáspár), Ötvös (Farkas J.), Makkai. Edző: Vojnár István. Kenézlő: Horváth Z. – Koleszár (Egyed), Érháti (Vadászi), Tóth D., Czibóka N., Balogh, Róka (Mirájder), Horváth D. (Pápai R.), Rontó, Balázs (Czibóka Sz.), Tiszai (Bandor). Edző: Kurucz Szabolcs. G.: Orosz F. (2), Horváth G., Farkas J., Czibóka R., ill. Tiszai. Kiállítva: Mahalek (68., csere után). Jók: az egész csapat, ill. Horváth Z.
Vojnár István: – Nagyon sok helyzetet kihagytunk, de így is magabiztos győzelmet arattunk. További sok sikert Kenézlő csapatának.
Pápai Attila, csapatvezető: – Erre nem tudok mit mondani. Egy jónak mondható első félidő után, a másodikban fölénk nőttek. Reméljük, a jövő héten jobb formában leszünk. Sok sikert Horváti csapatának.
Mádi FC – Tiszaladány KSIE 3–7 (0–3)
Mád, 100 néző. V.: Rajzinger (Hudák, Váradi).
Mád: Galambos – Simon (Ruszkai), Silling (Csengő), Krajczár, Hajdu, Novák (Kovács A.), Tóth L., Tóth J. (Czentnár), Kiss K. (Juhász I.), Jakab D., Osváth. Edző: Kiss Dávid. Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Kiss T. (Szívós Gy.), Csillik (Bódi, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Fodor, Paczári, Szívós M. Csapatvezető: Liszkai Attila. G.: Juhász, Jakab D., Osváth, ill. Szívós M. (3), Ónodi (2), Szükösdi (2). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiss Dávid: – Köszönjük a vendégcsapatnak, hogy belementek a mérkőzés korábbi időpontjának módosításába. Megérdemelten győztek. Nem maradt más hátra, csak a gratuláció.
Liszkai Attila: – Egy szimpatikus csapat otthonában, megérdemelt győzelem. Jó játékvezetés.
Sárospatak: henger a másodikban
Karcsa LSE – Sárospataki TC 1–10 (0–2)
Karcsa, 100 néző. V.: Sohojda (Tóbiás).
Karcsa: Lakatos T. – Gulyás M., Bodnár, Csurka, Balogh K., Váradi, Galyas M., Galyas O., Jóni (Kalocsai), Gyöngyösi Z., Lakatos R. (Bandor). Edző: Gyöngyösi Zoltán. Sárospatak: Érháti – Tudja, Barna G., Engel, Policska, Varga M., Dimov (Czinke), Subert (Tagai M.), Pájer (Vágó), György A., Bódi Á. (Matisz). Szakmai vezető: Tudja Dávid. G.: Gulyás, ill. Tudja (4), Barna G. (3), Czinke (2), Bódi Á. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Gyöngyösi Zoltán: – Az első félidőt még hoztuk, a második félidőben elfáradtunk.
Tudja Dávid: – Az első félidőben volt hiányérzetem a mutatott játékunk miatt. A második félidőben, a cseréknek köszönhetően feljavultunk, és ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert a hazaiaknak.
Taktaharkányi SE – Tokaj FC 2–2 (1–1)
Taktaharkány, 150 néző. V.: Nagy F. (Szaniszló-Szabó, Balogh).
Taktaharkány: Mátyus – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M. (Glonci E.), Nagy, Hováth A., Szűcs, Vadász, Tóth, Horváth B. (Varga K.). Edző: Becánics Zsolt. Tokaj: Mudri S. – Jaczkó, Cseh, Tóth, Kovács, Pásztor (Klaj), Molnár, Bokor (Kassai), Gombos, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Nagy V. (11-esből), Szűcs P., ill. Anda (11-esből), Cseh A. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Becánics Zsolt: – Kiénekelték a sajtot a szánkból. A 91. percben gólt kapni, nem kellemes, főleg egy rangadón, amivel így sajnos adtunk az ellenfélnek két pontot ajándékba. De gratulálunk nekik, hajrá Harkány!
Mudri Mihály: – A tartását mutatja a csapatnak, hogy hátrányban sem adtuk fel. Kilencedik mérkőzés idegenben, csak gratulálni tudok csapatomnak.
