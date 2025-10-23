Érték, hagyomány és inspiráció – a sport ünnepe a Tokaj-Hegyalja Egyetem szervezésében

Egy napra Sárospatak a sport tudományos és közösségi fővárosává vált: a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) szervezésében zajlott a Nemzetközi Sporttudományi Konferencia és a Nagy Sárospataki Sportágválasztó Nap. A rendezvény célja a sport tudományos, kulturális és közösségi értékeinek bemutatása, valamint a fiatalok motiválása volt a mozgás és a helyi sporthagyományok megismerésére. A szakértelem és a hagyomány kimondhatjuk, kéz a kézben járt a Bodrog parti eseményen.

Egy napra a tudomány és a közösség fővárosává vált Sárospatak. Fotó: Jozsef Erdos

Sárospatak ereje

A program a Tokaj-Hegyalja Egyetem dísztermében kezdődött, ahol a Bodrog Néptáncegyüttes hangulatos előadása teremtett ünnepi atmoszférát. Már az első percekben érezni lehetett, hogy ezen a napon „nagy dobásra” készül a THE. Dr. Nagy György tanszékvezető docens és dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen a sport és az oktatás kapcsolatának fontosságát hangsúlyozták, kiemelve a helyi közösség erejét és összetartását.

Az inspiráló előadások az élő legendák tolmácsolásában váltak igencsak hitelessé. A plenáris előadást dr. Lívják Emília, a THE Neveléstudományi Tanszékének vezetője tartotta „Kis pataki sporttörténet a XXI. században” címmel, amelyben a sportmúlt és a modern sporttudomány találkozását mutatta be. A közönségtalálkozón a magyar sportélet három kiemelkedő alakja osztotta meg gondolatait és tapasztalatait. A konferencia vendégei között szerepelt prof. dr. h. c. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a sporttudomány nemzetközileg elismert szakembere, aki kitért a generációk kérdéskörére is, ezáltal megfogalmazva, mennyire fontos a mozgás a mai világban. Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, mindenkit lenyűgöző történeteivel a kitartás és a sport iránti szenvedély fontosságát hangsúlyozta. A jelmondata, miszerint „Mindenkinek megvan a maga olimpiája!” sok ember szemébe csalt könnyeket. dr. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó, aki személyes példájával bizonyította: a sport a kitartás, az értékteremtés szinonimája.