Érték, hagyomány és inspiráció – a sport ünnepe a Tokaj-Hegyalja Egyetem szervezésében
Sport érték – Helyi érték: A sport tette Sárospatakot a tudomány és a közösség fővárosává egy napra
Fotó: Jozsef Erdos
Egy napra Sárospatak a sport tudományos és közösségi fővárosává vált: a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) szervezésében zajlott a Nemzetközi Sporttudományi Konferencia és a Nagy Sárospataki Sportágválasztó Nap. A rendezvény célja a sport tudományos, kulturális és közösségi értékeinek bemutatása, valamint a fiatalok motiválása volt a mozgás és a helyi sporthagyományok megismerésére. A szakértelem és a hagyomány kimondhatjuk, kéz a kézben járt a Bodrog parti eseményen.
Sárospatak ereje
A program a Tokaj-Hegyalja Egyetem dísztermében kezdődött, ahol a Bodrog Néptáncegyüttes hangulatos előadása teremtett ünnepi atmoszférát. Már az első percekben érezni lehetett, hogy ezen a napon „nagy dobásra” készül a THE. Dr. Nagy György tanszékvezető docens és dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen a sport és az oktatás kapcsolatának fontosságát hangsúlyozták, kiemelve a helyi közösség erejét és összetartását.
Az inspiráló előadások az élő legendák tolmácsolásában váltak igencsak hitelessé. A plenáris előadást dr. Lívják Emília, a THE Neveléstudományi Tanszékének vezetője tartotta „Kis pataki sporttörténet a XXI. században” címmel, amelyben a sportmúlt és a modern sporttudomány találkozását mutatta be. A közönségtalálkozón a magyar sportélet három kiemelkedő alakja osztotta meg gondolatait és tapasztalatait. A konferencia vendégei között szerepelt prof. dr. h. c. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a sporttudomány nemzetközileg elismert szakembere, aki kitért a generációk kérdéskörére is, ezáltal megfogalmazva, mennyire fontos a mozgás a mai világban. Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, mindenkit lenyűgöző történeteivel a kitartás és a sport iránti szenvedély fontosságát hangsúlyozta. A jelmondata, miszerint „Mindenkinek megvan a maga olimpiája!” sok ember szemébe csalt könnyeket. dr. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó, aki személyes példájával bizonyította: a sport a kitartás, az értékteremtés szinonimája.
80 éves jubileum
Kiemelt figyelmet kapott a Sárospataki Torna Club (STC) 80 éves jubileuma is, amely méltán tölti be meghatározó szerepét a város sportéletében. A „múlt, jelen és jövő” témában elhangzott előadás az egyesület hagyományait és folyamatos fejlődését emelte ki. A jelentős helyi sportszakemberek, köztük Zsófi József, Papp József és Krai Csaba sporttörténetei, valamint Szabó Teri és Vismeg Botond motiváló beszélgetései inspiráló példát adtak a fiatalok számára. Délután a Nagy Sárospataki Sportágválasztó keretében a mozgásé és a közösség építésé volt a főszerep a Makovecz téren, ahol a város és Zemplén térségének sportegyesületei mutatták be tevékenységüket. Sárospatak Város Önkormányzatának támogatásával egy óriás sátorban több tucat sportágat próbálhattak ki az érdeklődők a karatétól a súlyemelésen át a mazsorett- és táncbemutatókig. A sportági bemutatókat színes kísérőprogramok gazdagították: a Huncutka Bábszínház előadása, Novák Zoltán családi koncertje, valamint az STC születésnapi ünnepsége, amelyet egy 100 szeletes torta koronázott meg. A rajzverseny eredményhirdetését is nagy izgalommal várták az alkotó gyerekek, ahonnan senki nem mehetett haza ajándék nélkül. A napot DJ Regős Retro Partija zárta, amely igazi közösségi élménnyé varázsolta az estét.
Programok színesítették
Kézművesek, helyi ízek és interaktív programok is színesítették a sportos napot. A rendezvény ideje alatt roll-up kiállítással, mini versenyekkel, workshopok-kal, valamint kézműves és helyi termékbemutatókkal kedveskedtek a szervezők a kilátogató emberek számára. A „Cukorágyú” és más kreatív aktivitások különösen a családok körében arattak nagy sikert. Egy nap, amely összekötötte a tudományt, a sportot és a közösséget A Nemzetközi Sporttudományi Konferencia és a Nagy Sárospataki Sportágválasztó bebizonyította, hogy a sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem közösségformáló erő, értékteremtés és inspiráció is egyben. A szervezők, az előadók és a résztvevők közös munkája révén Sárospatak ismét példát mutatott abban, hogyan lehet a sporton keresztül értéket, összetartozást és jövőképet teremteni.