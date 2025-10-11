,,A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 8. fordulójában öt meccsre került volna sor. Azonban egy találkozó elmaradt: a Pálháza FC – Garadna-Talentum SC mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem érkezett meg. A garadnaiak előzetesen kérték azt a hazaiaktól, hogy legyen a találkozó vasárnap, ám ezt a Pálháza nem tudta vállalni, ugyanis vasárnap kevés játékosuk állt volna rendelkezésre. A Sárospatak, és a Pácin hazai környezetben nyerni tudott. Az eredmények:

Sárospatak Taktaszada ellen hozta a három pontot. Fotó: STC

Pácin SE – Telkibánya 19–0 (6–0)

Pácin, 100 néző. V.: Sohojda (Oláh, Babos).

Pácin: André – Halász A., Kocsi P. (Pásztor A.), Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Petró (Kocsi M.), Vakles, Darmos. Edző: Paronai Tamás. Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Király R., Balogh Sz., Galyas, Sontra (Matisz J.), Gulyás Géza, Matisz B., Dányi, Gulyás Gusztáv. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. G.: Kállai (5), Tárkányi (4 – egyet 11-esből), Vakles (4), Kocsi M. (2), Petró A., Pásztor A., Balogh Marcell, Hogya. Kiállítva: Galyas R. (51.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Paronai Tamás: – Tisztelet és elismerés a telkibányai csapatnak, hogy végigjátszották a meccset. Sok sikert kívánunk nekik! A csapatnak gratulálok a gólarányjavító győzelemhez.

Szabóné Kiss Edit Beáta: – Köszönjük szépen a játékot, további sok sikert kívánunk a bajnokságban Pácin csapatának.

Sárospatak: a szakmai vezető is betalált

Sárospataki TC – Taktaszada 5–1 (3–0)

Sárospatak, 100 néző. V.: Oscsenda (Szaniszló-Szabó, Tamás).

Sárospatak: Pásztor – Bódi, Pájer, Barna G., Tudja, Policska (Matisz), Varga M., Dimov, Subert (György A.), Kerchner, Sánta, Szakmai vezető: Tudja Dávid. Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Éles), Németh A., Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Balogh A., Lukács, Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Dimov, Kerchner, Barna, Tudja, Bódi (11-esből), ill. Lukács. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tudja Dávid: – Helyzeteink töredékét tudtuk csak kihasználni, de így is megérdemelt a győzelmünk.

Tóth János: – Erősen tartalékos csapatommal ma csak ennyire voltunk képesek.