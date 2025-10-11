október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Másodosztály

1 órája

,,A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe"

Címkék#megyei foci#Kelet csoport#labdarúgás

Szombaton újabb meccseket rendeztek a második vonalban. Sárospatak hazai pályán biztosan nyert.

,,A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 8. fordulójában öt meccsre került volna sor. Azonban egy találkozó elmaradt: a Pálháza FC – Garadna-Talentum SC mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem érkezett meg. A garadnaiak előzetesen kérték azt a hazaiaktól, hogy legyen a találkozó vasárnap, ám ezt a Pálháza nem tudta vállalni, ugyanis vasárnap kevés játékosuk állt volna rendelkezésre. A Sárospatak, és a Pácin hazai környezetben nyerni tudott. Az eredmények:

Sárospatak
Sárospatak Taktaszada ellen hozta a három pontot. Fotó: STC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Pácin SE – Telkibánya 19–0 (6–0)
Pácin, 100 néző. V.: Sohojda (Oláh, Babos).
Pácin: André – Halász A., Kocsi P. (Pásztor A.), Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Petró (Kocsi M.), Vakles, Darmos. Edző: Paronai Tamás. Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Király R., Balogh Sz., Galyas, Sontra (Matisz J.), Gulyás Géza, Matisz B., Dányi, Gulyás Gusztáv. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. G.: Kállai (5), Tárkányi (4 – egyet 11-esből), Vakles (4), Kocsi M. (2), Petró A., Pásztor A., Balogh Marcell, Hogya. Kiállítva: Galyas R. (51.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Paronai Tamás: – Tisztelet és elismerés a telkibányai csapatnak, hogy végigjátszották a meccset. Sok sikert kívánunk nekik! A csapatnak gratulálok a gólarányjavító győzelemhez.
Szabóné Kiss Edit Beáta: – Köszönjük szépen a játékot, további sok sikert kívánunk a bajnokságban Pácin csapatának.

Sárospatak: a szakmai vezető is betalált

Sárospataki TC – Taktaszada 5–1 (3–0)
Sárospatak, 100 néző. V.: Oscsenda (Szaniszló-Szabó, Tamás).
Sárospatak: Pásztor – Bódi, Pájer, Barna G., Tudja, Policska (Matisz), Varga M., Dimov, Subert (György A.), Kerchner, Sánta, Szakmai vezető: Tudja Dávid. Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Éles), Németh A., Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Balogh A., Lukács, Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Dimov, Kerchner, Barna, Tudja, Bódi (11-esből), ill. Lukács. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tudja Dávid: – Helyzeteink töredékét tudtuk csak kihasználni, de így is megérdemelt a győzelmünk.
Tóth János: – Erősen tartalékos csapatommal ma csak ennyire voltunk képesek.

Tiszaladány KSIE – Karcsa LSE 9–1 – a vendégcsapat a második félidőre nem vonult ki sérülések miatt, így a mérkőzés nem folytatódott.
Tiszaladány, 100 néző. V.: Balázsi (Hudák, Erdei).
Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Csillik, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Fodor, Juhász, Paczári, Szivós M. Csapatvezető: Liszkai Attila. Karcsa: Nagy Z. – Bodnár, Balogh K., Váradi, Galyas M., Galyas O., Bandor, Gyöngyösi Z., Lakatos R., Lakatos T., Ulicsák. Edző: Gyöngyösi Zoltán. G.: Ónodi (4 – egyet 11-esből), Szivós M. (3), Szükösdi, Paczári, ill. Gyöngyösi Z. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Liszkai Attila: – Ez a meccs volt az, amelyen láttam a csapaton, hogy átérezték a jelenlegi helyzetünket. Eddig szinte sokszor tartalékosan álltunk ki, most viszont a ,,sztenderd" csapattal. Sajnálom, hogy nem ment végig a meccs, hogy a megyei II-ben ilyen megtörténhet.
Gyöngyösi Zoltán: – Sajnos, ma csak tizenegy játékossal tudtunk kiállni. A második félidőt sajnos nem tudtuk vállalni, sérülések miatt. Bízunk a jobb folytatásban.

Kenézlő SE – Mádi FC 2–2 (2–1)
Kenézlő, 100 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp P., Szutorcsik).
Kenézlő: Balogh B. – Egyed, Érháti, Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Rontó K., Róka, Koleszár (Horváth Z.), Balázs Gy. (Dandás), Tiszai (Balázs Sz.). Edző: Kurucz Szabolcs. Mád: Zsimala – Klenyár, Kovács A., Silling, Hajdu, Novák, Czentnár, Vajóczki, Tóth J., Osváth, Galambos. Edző: Kiss Dávid. G.: Rontó, Tóth D. (11-esből), ill. Hajdu G., Silling (11-esből). Kiállítva: Balogh B. (77.), ill. Klenyár (85.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Pápai Attila, csapatvezető: – Egy igazságos döntetlen, örülhetünk az egy pontnak. A helyzetkihasználásunk még mindig nulla. Az egyik ,,kollégát" idézve: ,,Vagy pap kell, vagy a piócás ember", ők talán segíthetnek. Az első tíz percben két százszázalékos helyzet, további három kapufa, és még lehetne sorolni a kimaradt helyzeteket. 
Kiss Dávid: – A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe. A mai napon köszönöm annak a tizenegy játékosnak, akik ma mindent megtettek a mérkőzésen, és megédemelten vittünk haza egy pontot Kenézlőről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu