1 órája
,,A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe"
Szombaton újabb meccseket rendeztek a második vonalban. Sárospatak hazai pályán biztosan nyert.
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport, 8. fordulójában öt meccsre került volna sor. Azonban egy találkozó elmaradt: a Pálháza FC – Garadna-Talentum SC mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem érkezett meg. A garadnaiak előzetesen kérték azt a hazaiaktól, hogy legyen a találkozó vasárnap, ám ezt a Pálháza nem tudta vállalni, ugyanis vasárnap kevés játékosuk állt volna rendelkezésre. A Sárospatak, és a Pácin hazai környezetben nyerni tudott. Az eredmények:
Pácin SE – Telkibánya 19–0 (6–0)
Pácin, 100 néző. V.: Sohojda (Oláh, Babos).
Pácin: André – Halász A., Kocsi P. (Pásztor A.), Balogh Marcell, Kállai, Balogh Márk, Tárkányi, Hogya, Petró (Kocsi M.), Vakles, Darmos. Edző: Paronai Tamás. Telkibánya: Kiss B. – Hidegkúti, Budai, Király R., Balogh Sz., Galyas, Sontra (Matisz J.), Gulyás Géza, Matisz B., Dányi, Gulyás Gusztáv. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. G.: Kállai (5), Tárkányi (4 – egyet 11-esből), Vakles (4), Kocsi M. (2), Petró A., Pásztor A., Balogh Marcell, Hogya. Kiállítva: Galyas R. (51.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Paronai Tamás: – Tisztelet és elismerés a telkibányai csapatnak, hogy végigjátszották a meccset. Sok sikert kívánunk nekik! A csapatnak gratulálok a gólarányjavító győzelemhez.
Szabóné Kiss Edit Beáta: – Köszönjük szépen a játékot, további sok sikert kívánunk a bajnokságban Pácin csapatának.
Sárospatak: a szakmai vezető is betalált
Sárospataki TC – Taktaszada 5–1 (3–0)
Sárospatak, 100 néző. V.: Oscsenda (Szaniszló-Szabó, Tamás).
Sárospatak: Pásztor – Bódi, Pájer, Barna G., Tudja, Policska (Matisz), Varga M., Dimov, Subert (György A.), Kerchner, Sánta, Szakmai vezető: Tudja Dávid. Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Éles), Németh A., Vadászi E. I., Buri, Németh M., Hisák, Vadászi J., Balogh A., Lukács, Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Dimov, Kerchner, Barna, Tudja, Bódi (11-esből), ill. Lukács. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tudja Dávid: – Helyzeteink töredékét tudtuk csak kihasználni, de így is megérdemelt a győzelmünk.
Tóth János: – Erősen tartalékos csapatommal ma csak ennyire voltunk képesek.
Tiszaladány KSIE – Karcsa LSE 9–1 – a vendégcsapat a második félidőre nem vonult ki sérülések miatt, így a mérkőzés nem folytatódott.
Tiszaladány, 100 néző. V.: Balázsi (Hudák, Erdei).
Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Csillik, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Szabó B., Fodor, Juhász, Paczári, Szivós M. Csapatvezető: Liszkai Attila. Karcsa: Nagy Z. – Bodnár, Balogh K., Váradi, Galyas M., Galyas O., Bandor, Gyöngyösi Z., Lakatos R., Lakatos T., Ulicsák. Edző: Gyöngyösi Zoltán. G.: Ónodi (4 – egyet 11-esből), Szivós M. (3), Szükösdi, Paczári, ill. Gyöngyösi Z. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Liszkai Attila: – Ez a meccs volt az, amelyen láttam a csapaton, hogy átérezték a jelenlegi helyzetünket. Eddig szinte sokszor tartalékosan álltunk ki, most viszont a ,,sztenderd" csapattal. Sajnálom, hogy nem ment végig a meccs, hogy a megyei II-ben ilyen megtörténhet.
Gyöngyösi Zoltán: – Sajnos, ma csak tizenegy játékossal tudtunk kiállni. A második félidőt sajnos nem tudtuk vállalni, sérülések miatt. Bízunk a jobb folytatásban.
Kenézlő SE – Mádi FC 2–2 (2–1)
Kenézlő, 100 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp P., Szutorcsik).
Kenézlő: Balogh B. – Egyed, Érháti, Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Rontó K., Róka, Koleszár (Horváth Z.), Balázs Gy. (Dandás), Tiszai (Balázs Sz.). Edző: Kurucz Szabolcs. Mád: Zsimala – Klenyár, Kovács A., Silling, Hajdu, Novák, Czentnár, Vajóczki, Tóth J., Osváth, Galambos. Edző: Kiss Dávid. G.: Rontó, Tóth D. (11-esből), ill. Hajdu G., Silling (11-esből). Kiállítva: Balogh B. (77.), ill. Klenyár (85.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Pápai Attila, csapatvezető: – Egy igazságos döntetlen, örülhetünk az egy pontnak. A helyzetkihasználásunk még mindig nulla. Az egyik ,,kollégát" idézve: ,,Vagy pap kell, vagy a piócás ember", ők talán segíthetnek. Az első tíz percben két százszázalékos helyzet, további három kapufa, és még lehetne sorolni a kimaradt helyzeteket.
Kiss Dávid: – A mérkőzés kezdetekor szégyenkezve álltam egyedül a kispadnál, a mérkőzés végén viszont büszkén sétáltam be az öltözőbe. A mai napon köszönöm annak a tizenegy játékosnak, akik ma mindent megtettek a mérkőzésen, és megédemelten vittünk haza egy pontot Kenézlőről.
