Mennyei megyei

2 órája

,,Még a bajnokságtól is visszalépünk, ha kell!"

Címkék#megyei foci#Sajóvámos#Nagybarca

Az Észak csoport 8. fordulójának záró találkozóját rendezték. A Sajóvámos hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport, 8. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek. A Sajóvámos magabiztos győzelmet aratott.

Sajóvámos
A Sajóvámos hatszor is ,,csengetett". Fotó: illusztráció

A Sajóvámos otthon tartotta a három pontot

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 8. forduló vasárnap:

Sajóvámos – Nagybarca 6–2 (3–2)
Sajóvámos, 80 néző. V.: Csikai (Turnyánszki, Kasuba).
Sajóvámos: Lajtos (Makó) – Tóth I., Kriston, Mohácsi, Márton M., Gnándt, Pecso (Buri), Váradi, Molnár, Balogh T., Bartkó. Edző: Simon Imre. Nagybarca: Bendik – Bari L. (Zsámbok), Váradi A., Berki Z., Berecz T., Glonczi, Lázi (Berki Cs.), Váradi R., Berecz K. (Boros), Váradi M., Rácz. Edző: Berecz Tibor. G.: Márton M. (4), Pecso, Kriston, ill. Berki Z., Rácz. Kiállítva: Berki Z. (74.). Jók: Márton M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Simon Imre: – 3-0-as vezetésünk után sikerült az ellenfelünket visszahozni a mérkőzésbe. Jókor jött  a szünet, rendeztük sorainkat. A második félidő már rendben volt, bár a helyzetkihasználásunk miatt van hiányérzetem.
Huszár Attila, elnök: – Szégyenteljes játékvezetői teljesítmény. A hazai csapat játékosa rasszista szöveggel próbálta hergelni a játékosainkat. Erre fel a bíró szemükbe röhög. A fiatal partjelző szeme láttára állon rúgják a játékosunkat az csak sárga lap, ellenkező esetben nekünk lökésért rögtön piros. Minden héten ez van, hogy kapjuk a sárgákat, az ellenfél egyet sem. Elegünk van ebből, hogy szó szerint le...nak minket hétről-hétre. Sajnos, így már kedvünk sincs játszani, nem tudom mit követtünk el, valaki biztos örül ennek, de ez a jövőben meg fog változni, ha nem akár még a bajnokságtól is visszalépünk, ha kell!         
 

 

 

 

