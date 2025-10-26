október 26., vasárnap

Mennyei megyei

1 órája

,,Lassan megérlelődik bennem mit gondolok erről az egész osztályról"

Címkék#RSE II Encs#megyei foci#Sajóvámos

Az Észak csoport zárótalálkozóját rendezték. A Sajóvámos hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport, 10. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek. A Sajóvámos otthon tartotta a három pontot.

Sajóvámos
A Sajóvámos kétszer is betalált. Fotó: illusztráció

A Sajóvámos újabb győzelmet aratott
 

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 10 forduló: 

Sajóvámos – RSE II. Encs 2–1 (0–1) 
Sajóvámos, 100 néző. V.: Császár (Zádori, Juhász).
Sajóvámos: Molnár – Váradi, Tóth I., Bartkó (Balogh), Makó, Mohácsi, Pecso, Gnándt (Radácsi), Kriston, Márton, Fejes. Edző: Simon Imre. RSE II. Encs: Balogh D. – Szőcs, Török, Havas (Budai), Koc, Petrényi, Szajkó, Kucsma (Filimon), Lakatos (Aranyosi), Rontó (Szűcs), Klima. Edző: Havas János. G.: Tóth I., Márton, ill. Lakatos D. Jók: az egész  csapat, ill. az egész csapat.
Simon Imre: – A mai mérkőzésen egy bajnokságra való helyzetet hagytunk kihasználatlanul. A csapatot dicséri, hogy egy percig sem mondtunk le győzelemről, és ennek meg lett az eredménye, egy kritikán aluli játékvezetés mellett. Isten éltesse Lajtos Áront!
Havas János: – Lassan megérlelődik bennem mit gondolok erről az egész osztályról. Addig is gratulálok a hazaiaknak.
 

 

 

