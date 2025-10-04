Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport 7. fordulójában négy meccset rendeztek meg szombaton. Érdekesség, hogy nem nyert hazai csapat, egy döntetlen mellett háromszor a vendég együttes diadalmaskodott. Hajőpapi, Bogács, és Sajószöged házon kívül szerezte meg a 3 pontot.

Sajószöged: hétből hét, 21 pont, 1. hely a tabellán Fotó: magánarchívum

Köröm – Hejőpapi 2–7 (2–2)

Köröm, 50 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Sohajda).

Köröm: Mida – Almádi, Kiss S., Vadászi (Nagy J.), Rontó Á., Homenszki, Horváth R., Farkas Sz., Rontó P. (Horváth J.), Farkas G., Farkas M. Edző: Tóth Róbert. Hejőpapi: Hegedüs – Farkas R., Szilágyi (Bozó), Balogh B., Balog D., Klink, Farkas L., Tóth M., Borbély (Kiss J.), Kiss Zs., Takács. Edző: Németh Károly. G.: Kiss S., Rontó Á., ill. Szilágyi (3), Balog D. (2), Kiss J. (2). Kiállítva: Horváth J. (70.). Jók: senki, ill. az egész csapat

Tóth Róbert: – Gratulálok a vendégek nagy különbségű győzelméhez. Szégyellem magam a csapat helyett is. Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről.

Németh Károly: – Nehéz talajú pályán a végére nagyarányú győzelmet arattunk. A továbbiakban sok sikert Köröm csapatának.

Harsány – Bogács 1–3 (0–1)

Harsány, 50 néző. V.: Balogh A. (Nagy S., Szaniszló-Szabó).

Harsány: Bene – Nagy G., Boda, Illovai, Rafael, Éliás, Sugár (Pusztai), Pásztor (Lengyel), Balogh A. (Nagy N.), Vaszilkó, Bereczki (Szabó Zs.). Edző: Gável András. Bogács: Szabó L. – Domján, Pap, Kalmár (Horvát), Salavári, Varga P., Pozsomai (Szitai), Nagy M. (Nyitrai), Csörgő, Jordán (Kiss A.), Egyed (Budai). Edző: Czeglédi Márk. G.: Boda, ill. Domján, Kiss A., Kalmár. Jók: Rafael, Vaszilkó, ill. az egész csapat.

Hegedüs Krisztián, elnök: – Jó iramú mérkőzésen, fegyelmezetten játszva megnehezítettük a jó erőkből álló Bogács dolgát. Egy kis hiányérzetem azért van: két gól szerintem bennünk maradt. Gratulálok a Bogácsnak.

Farkas Csaba, elnök: – Küzdelmes mérkőzésen fontos 3 pontot szereztünk egy jól küzdő Harsány ellen. Nehezzé tettük magunknak, de így még értékesebb a győzelem! A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.