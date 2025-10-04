október 4., szombat

Csaták

39 perce

,,Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről"

Címkék#megyei foci#közép csoport#labdarúgás

Négy szombati találkozó. A Sajószöged biztosan nyert idegenben.

,,Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport 7. fordulójában négy meccset rendeztek meg szombaton. Érdekesség, hogy nem nyert hazai csapat, egy döntetlen mellett háromszor a vendég együttes diadalmaskodott. Hajőpapi, Bogács, és Sajószöged házon kívül szerezte meg a 3 pontot.

Sajószöged
Sajószöged: hétből hét, 21 pont, 1. hely a tabellán Fotó: magánarchívum

 

Köröm – Hejőpapi 2–7 (2–2) 
Köröm, 50 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Sohajda).
Köröm: Mida – Almádi, Kiss S., Vadászi (Nagy J.), Rontó Á., Homenszki, Horváth R., Farkas Sz., Rontó P. (Horváth J.), Farkas G., Farkas M. Edző: Tóth Róbert. Hejőpapi: Hegedüs – Farkas R., Szilágyi (Bozó), Balogh B., Balog D., Klink, Farkas L., Tóth M., Borbély (Kiss J.), Kiss Zs., Takács. Edző: Németh Károly. G.: Kiss S., Rontó Á., ill. Szilágyi (3), Balog D. (2), Kiss J. (2). Kiállítva: Horváth J. (70.). Jók: senki, ill. az egész csapat
Tóth Róbert: – Gratulálok a vendégek nagy különbségű győzelméhez. Szégyellem magam a csapat helyett is. Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről.
Németh Károly: – Nehéz talajú pályán a végére nagyarányú győzelmet arattunk. A továbbiakban sok sikert Köröm csapatának.

Harsány – Bogács 1–3 (0–1)
Harsány, 50 néző. V.: Balogh A. (Nagy S., Szaniszló-Szabó).
Harsány: Bene – Nagy G., Boda, Illovai, Rafael, Éliás, Sugár (Pusztai), Pásztor (Lengyel), Balogh A. (Nagy N.), Vaszilkó, Bereczki (Szabó Zs.). Edző: Gável András. Bogács: Szabó L. – Domján, Pap, Kalmár (Horvát), Salavári, Varga  P., Pozsomai (Szitai), Nagy M. (Nyitrai), Csörgő, Jordán (Kiss A.), Egyed (Budai).  Edző: Czeglédi Márk. G.: Boda, ill. Domján, Kiss A., Kalmár. Jók: Rafael, Vaszilkó, ill. az egész csapat.
Hegedüs Krisztián, elnök: – Jó iramú mérkőzésen, fegyelmezetten játszva megnehezítettük a jó erőkből álló Bogács dolgát. Egy kis hiányérzetem azért van: két gól szerintem bennünk maradt. Gratulálok a Bogácsnak.
Farkas Csaba, elnök: – Küzdelmes mérkőzésen fontos 3 pontot szereztünk egy jól küzdő Harsány ellen. Nehezzé tettük magunknak, de így még értékesebb a győzelem! A továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.  

Sajószöged: Sebők duplázott

Ónod – Tiszakeszi 3–3 (1–1)
Ónod, 150 néző. V.: Szutorcsik (Kapitány, Fintor Szilvia). 
Ónod: Szalina G. – Fekete, Dlehány, Zouaoui, Tóth M., Dolyák (Szajkó), Papp, Zsadányi, Mirki, Orosz (Galuska), Korbély (Urszin). Edző: Tóth Máté. Tiszakeszi: Bordás – Borza, Balázs L., Bubenkó, Rontó Z. (Rontó R.), Dósa, Csanálosi (Váradi), Kiss T., Dósa G., Balázs J., Károlyi (Gombos). Edző: Rontó Róbert. G.: Orosz, Dolyák, Szajkó, ill. Bubenkó (2 – egyet 11-esből), Váradi. Kiállítva: Fekete (6.), Tóth M. (79.), ill. Balázs L. (57.), Bubenkó (79.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Tóth Máté: – Ötven percet emberhátrányban játszottunk, de így is jobbak voltunk. Sajnálom, hogy így alakult a vége.
Rontó Róbert: – Győztes meccset hoztunk döntetlenre!

Vatta – Sajószöged 1–5 (1–3)
Vatta, 50 néző. V.: Nagy F. (Hullár, Pásztor).
Vatta: Besenyei – Merucza A. (Lakatos), Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Kis Z., Barta (Nagy L.), Jakab Sz. (Tóth Á.), Merucza B., Janó, Gellérfi (Merucza J.), Zelei (Farkas). Edző: Jóner Gábor. Sajószöged: Péter – Jávorszki, Kocsa (Nagy L.), Horváth Sz. (Kondor), Sebők, Kovács B., Papp (Kis D.), Ujj, Illés D. (Illés R.), Káposzta, Rémiás. Edző: Rémiás Róbert. G.: Janó, ill. Sebők (2 – egyet 11-esből), Kovács B., Ujj, Illés R. Jók: Merucza A., Kis Z., Merucza B., ill. az egész csapat.
Jóner Gábor: – Idegesen és feszülten futballoztunk a listavezető ellen. A mérkőzés fordulópontjaiból rosszul jöttünk ki, így gratulálni kell az ellenfelünknek. Jobbulást kívánunk Merucza Alexnak. 
Rémiás Róbert: – Gratulálok csapatomnak a megérdemelt győzelemhez. A sérült hazai játékosnak mielőbbi felépülést kívánunk.

