Második vonal

1 órája

,,Amíg csürhe módjára viselkedünk egymással, ne is várjunk más eredményt"

Gólokban nem volt hiány a Közép csoportban. A Sajószöged idegenben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 8. fordulójában vasárnap négy találkozót rendeztek. A Sajószöged nagyarányú győzelmet ünnepelhetett.

Sajószöged
A Sajószöged kilencszer is betalált. Fotó: illusztráció

A Sajószöged továbbra is veretlen

Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 8. forduló vasárnap:

Borsodivánka – Vatta 3–6 (2–3)
Borsodivánka, 80 néző. V.: Jakab (Konkoly, Skarupa).
Borsodivánka: Fürjes – Hegedüs, Varga L., Viktor Á., Nyeste, Bernáth, Waldhauser, Szikszai (Okos), Pintér, Nyeste Gy., Fejes. Elnök: Fodor László. Vatta: Besenyei – Kolompár Miklós (Tóth Á.), Merucza J., Kolompár Mihály, Kis Z., Barta (Nagy L.), Merucza B., Janó (Kövesdi), Jakab (Merucza A.), Zelei (Farkas), Jóner (Gellérfi). Edző: Jóner Gábor. G.: Szikszai, Waldhauser, Bernáth, ill. Merucza B. (2), Kolompár Mihály (2), Janó (2). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Fodor László: – Sokáig meccsben voltunk a más célokért küzdő Vatta ellen. Teljesítményünket még érheti kritika elöl és hátul is, de a hozzáállásunk a mai nap kiemelkedő volt. Egyértelműen a jobb csapat nyert. Gratulálok nekik. Korrekt és emberséges játékvezetés.
Jóner Gábor: – Fiatal, agilis, jó focit játszó ellenféllel szemben szereztünk értékes pontokat. Gratulálok csapatomnak a mai teljesítményhez. A továbbiakban sok sikert vendéglátóinknak!

 

Mályi – Harsány 4–3 (3–2)
Mályi, 150 néző. V.: Majoros (Géresi, Balázsi).
Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt (Baba), Matyi (Paczók), Földesi (Molnár), Miklós D., Barna (Tóth P.), Pál Z., Takács, Stumpf. Edző: Kovács György. Harsány: Pusztai T.– Nagy G. (Nagy N.), Kocsis, Illovai, Gulyás (Szabó G.), Rafael (Pusztai D.), Pásztor (Lengyel), Balogh A., Vaszilkó, Bereczki, Boda. Edző: Gável András. G.: Takács (2 – mindkettő 11-esből), Pál Z., Stumpf, ill. Bereczki (2 – mindkettő 11-esből), Kocsis. Kiállítva: Gombaszögi (80.), ill. Pusztai T. (84.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kovács György: – Harcos, küzdelmes meccsen sikerült nyernünk végre hazai pályán. A fiúk végig nagy akarattal játszottak, aminek a végén meg lett az eredménye. Emberhátrányban sem mondtunk le a győzelemről, ami dicséretes és biztató a jövőre nézve. Hajrá Fiúk! Hajrá Mályi!
Hegedüs Krisztián, elnök: – Amíg csürhe módjára viselkedünk egymással, ne is várjunk más eredményt. Jövő héten hátha tudunk a meccsel is foglalkozni és kijavítjuk ezt a betlit!

 

Bükkábrány – Ónod 2–3 (0–1)
Bükkábrány, 50 néző. V.: Füleki (Kovács Cs., Puzsár).
Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Gulya, Mizser (Paczók K.), Sajtós (Pusoma), Máté P., Holicskó, Balázs Á., Orosz, Kovács Á., Vörös (Rafael). Edző: Nagy László. Ónod: Baranyi – Zouauoi, Dlehány, Galuska (Korbély), Dolyák, Papp, Zsadányi, Virág, Mirki, Orosz, Szajkó (Gyükér). Edző: Tóth Máté. G.: Máté P., Orosz, ill. Galuska, Papp, Dlehány. Jók: Balázs Á., Jaksi, Holicskó, ill. az egész csapat.
Nagy László: – Nem érdemeltünk vereséget!
Horváth Norbert, elnök: – Felforgatott kerettel voltunk, de nagyon fegyelmezetten játszott ma a csapat, így megérdemelten nyertünk egy jó Bükkábrány ellen. A továbbiakban sok sikert nekik.

 

Cserépfalu – Sajószöged 1–9 (1–2)
Cserépfalu, 50 néző. V.: Tóth I. T. (Fotiu, dr. Pocsai).
Cserépfalu: Kaló J. – Pozsomai A., Farkas, Dudás, Boldizsár, Szitai, Gál, Pozsomai S., Bálint A., Kriston, Lázár P. (Harázi). Edző: Bálint Attila. Sajószöged: Péter G. (Török) – Jávorszki (Kondor), Horváth Sz., Sebők, Kovács B., Papp (Kis D.), Nagy L., Újj, Illés D., Káposzta, Rémiás (Illés R.). Edző: Rémiás Róbert. G.: Szitai, ill. Sebők (2), Kovács B. (2), Illés D. (2), Horváth Sz., Ujj, Illés R. Jók: Farkas, ill. az egész csapat.
Bálint Attila: – Az első félidőben szervezetten és jól játszottunk, megnehezítettük a listavezető dolgát. Fordulás után elfáradtunk és a vendégek magabiztos győzelmet arattak. Gratulálok és sok sikert a továbbiakban Sajószögednek!
Rémiás Róbert: – Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk. Szünetben rendeztük a sorokat és magabiztosan győztünk, jó játékvezetés mellett. Sok sikert a további meccsekre Cserépfalunak.

 

 

 

