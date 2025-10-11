1 órája
,,Mi futballozni szerettünk volna"
Villanyfényben játszottak. A Sajóbábony idegenben lépett pályára.
A labdarúgó vármegyei I. osztály 10. forduló záró találkozóját szombat este rendezték. A Sajóbábony küzdelmes mérkőzésen aratott győzelmet Gesztelyben.
A Sajóbábony három ponttal lett gazdagabb
Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 10. forduló
Gesztely FC – Sajóbábonyi VSE 2–3 (1–0)
Gesztely, 250 néző. V.: Nagy F. (Lajkó, Tóth P.).
Gesztely: Szegő – Molnár, Kollár, Gulyás M., Horváth S. (Sebestyén, 73.), Madarász, Kovács, Szajky, Kundrák, Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.
Sajóbábony: Málik – Bucsák, Szemere, Németh D., Németh B., Titkó B., Tóth I., Filetóth (Rontó, 74.), Gere, Sebők B., Madarász. Edző: Tóth Tibor.
G.: Demkó (26.), Kollár (69.) ill. Bucsák (55., 91.), Sebők B. (79.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Jordán András: – Az az igazság, hogy be kell ismerjük, hogy abban a sportágban, amit ma a pályán láttunk, abban a Sajóbábony jó. Mi futballozni szerettünk volna, de a támadó zónában sok hibát követtünk el.
Tóth Tibor: – Kiválóan előkészített pályán, óriási munkát belerakva a meccsbe, fantasztikus győzelmet arattunk, kiváló játékvezetés mellett.
