Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 10. forduló

Gesztely FC – Sajóbábonyi VSE 2–3 (1–0)

Gesztely, 250 néző. V.: Nagy F. (Lajkó, Tóth P.).

Gesztely: Szegő – Molnár, Kollár, Gulyás M., Horváth S. (Sebestyén, 73.), Madarász, Kovács, Szajky, Kundrák, Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.

Sajóbábony: Málik – Bucsák, Szemere, Németh D., Németh B., Titkó B., Tóth I., Filetóth (Rontó, 74.), Gere, Sebők B., Madarász. Edző: Tóth Tibor.

G.: Demkó (26.), Kollár (69.) ill. Bucsák (55., 91.), Sebők B. (79.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Jordán András: – Az az igazság, hogy be kell ismerjük, hogy abban a sportágban, amit ma a pályán láttunk, abban a Sajóbábony jó. Mi futballozni szerettünk volna, de a támadó zónában sok hibát követtünk el.

Tóth Tibor: – Kiválóan előkészített pályán, óriási munkát belerakva a meccsbe, fantasztikus győzelmet arattunk, kiváló játékvezetés mellett.