Egy kisváros, két csapat: ahol a foci több, mint játék
Nem mindennapi. Rudabánya városának két focicsapata is van.
Fotó: Vajda János
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoportjában szerepel a Rudabányai LK. Emellett azonban van még egy csapat Rudabányán, a Rudabányai BLC, amely évek óta a vármegyei II. osztályban futballozik. Simonyi Boldizsárt az előbbi, a Rudabányai LK elnökét kérdeztük arról, hogy miként lett két csapat a városban: – Vincze Sanyi bácsi, a Rudabányai BLC elnöke nyugdíjba szeretne vonulni sok-sok év elnökség után. Felkértek bennünket tavasszal, május környékén, hogy mi vegyük át a csapatot Rudabányán, ahol játszottam is egy szezont. A TAO, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel kapcsolatos szabályok ezt nem engedték, úgyhogy nem tudtuk jogutódként átvenni a vármegye II-es csapatot. Így elindultunk a legalacsonyabb osztályban, a vármegye III. osztályában, ha esetleg kapunk jövőre felkérést a vármegye II-re, vagy jogutódként megkapnánk az indulást, akkor ne úgy induljunk el, hogy teljesen új a csapat, hanem legyen már egy összeszokott magunk, és úgy folytatnánk a küzdelmeket. Meglátjuk, hogy ez jövőre vagy azután következik be, ezért lett két csapat, hogy ne felkészületlenül vágjunk bele a jövőbeli küzdelmekbe.
Rudabányai LK: nem egyszerű
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mikor és hogyan alakultak meg, milyen célokkal vágtak neki a bajnokságnak:
– A felkérés az önkormányzattól és Sanyi bácsitól május könyékén érkezett, akkor csináltunk egy sportgyűlést – sorolta Simonyi Boldizsár. – A régi játékosokkal, akikkel anno Vincze Sanyi bácsi megnyerte a megye III-at, azokkal a focistákkal alakult meg a csapatunk. Több régi sportember közrejátszott ebben, öt-hat játékost visszahívtunk, akiknek akkoriban nagy szerepe volt, hogy sikeres legyen a Rudabányai BLC. A együttest több fiatal játékos is alkotja velem, együtt. Miskolciként korábban 6 évet működtem, mint játékvezető, emiatt meg voltak a kapcsolataim a vármegyei igazgatóságnál, így sikerült újraszervezni ezt a csapatot. Először az volt a célunk, hogy legyen egy csapatunk, hogy összejöjjön a 20-25 igazolás. Nem a legegyszerűbb ebben az osztályban gárdát szervezni sem anyagilag, játékosállomány terén. Nagyon sok invesztíciót és időt be kell fektetni, de az volt a célunk, hogy meg legyen a gárda és helyt tudjunk állni. Ez többé-kevésbé sikerült. Ha meg vagyunk létszámban, akkor elég ütőképesek vagyunk, ha pedig nem, akkor sajnos a tisztes helytállás a célunk. A középmezőnyt tűztük ki magunk elé az őszre, a tavaszi szezonban pedig szeretnénk magasabb célokért küzdeni, az első négybe bekerülni.
Sportszerető emberek
Felvettettük azt is, hogy ugyanazt a pályát használják-e a BLC-vel együtt, illetve, hogy a helyi önkormányzat melyik csapatot támogatja:
– Igen, felváltva játsszuk a mérkőzéseinket – mondta Simonyi Boldizsár. – Nekünk is a szombati nap a hazai fellépésünk, nekik is, amikor ők játszanak idegenben, akkor mi otthon, ebből nincs nálunk probléma. Az önkormányzat mindkét csapatot támogatja, ez hatalmas szerencsénk, hogy Novák Péter, Rudabánya polgármestere nekünk is adott anyagi támogatást, mert anélkül el sem tudtunk volna indulni. A sportorvosi igazolások is sok pénzbe kerülnek, természetesen be kellett fektetni új felszerelésekbe. Megoszlik így a támogatás, amit nagyon köszönünk a testületnek, hogy mindkét csapatot támogatja. Az a megállapodásunk, hogy a BLC-nél a szép hagyományt lezárjuk, mert azért Rudabánya városának már nem sok köze van az ércbányászathoz, s akkor mi leszünk a prioritás. Ez az egy csapat marad majd és lesz a jogutódja a BLC-nek, így szakítva a bányász hagyományokkal. Ez a jövőben tehát valószínűleg megváltozik és fognak minket támogatni.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miből tartják fent magukat és hogy egyedül csinálja-e a klub körülötti teendőket:
– Anyagi hozzájárulásokkal, a csapattagok által. Nem nagyon vannak szponzoraink, nyílván ez nem is annyira elvárható a vármegye III-ban, csak sportszerető emberek vagyunk, akik családot, munkát mellőzve hétvégén kiállunk és játszunk. Az útiköltséget, az üdítőket, vizeket is összedobjuk, ezekből áll a működési keretünk. Az elnökséget ketten visszük Sápi Szabolccsal, aki helyi és az egyesületünk alelnöke. A csapat körüli tevékenységeket, az ő segítségével csinálom, a fontosabb háttérmunkákat, adminisztrációt pedig teljes egészében jómagam. Erre büszke vagyok, hogy ezt talán az egyik legfiatalabb megyei elnökként teszem, hiszen nemrég töltöttem be a 25. évet.
Nem sokkal gyengébb
Hat mérkőzést játszottak, hogy látja a mezőnyt? – érdeklődtünk erről is:
– Nagyon sokat játszottam a megye II-ben, korábban megye I-ben, azért hatalmas különbségek vannak az osztályok között. Azt gondolom, az Északi csoport az egyik legerősebb a vármegye III-ban, nagyon sok jó csapattal, amelyek azért nem játszanak magasabb osztályban, mert nincs nagy keretük, elegendő gyerek, vagy az a gond, hogy az utánpótlásban is el tudjanak indulni. Van egy-két csapat, amely magasan kiemelkedik, a vármegye II-ben is masszívan az élbolyba tartoznának. Felkészült csapatok vannak, amelyek több éve együtt játszanak, nagyon összeszokottan, van egy-két gyengébb együttes is, amelyek nagyon sportszerűen fociznak. Összegezve: ez a csoport nem sokkal gyengébb a vármegye II. Észak csoportjától, fel kell kötni a gatyánkat, ha sikeresek akarunk lenni, van még hová fejlődnünk, nagyobb céljaink vannak a jövőben.
Az igazolások
Több mérkőzésen sem tudott kiállni a Rudabányai LK csapata, mint azt az elnöktől megtudtuk, ennek a sportorvosi igazolások voltak az okai, hiszen azon a környéken nagyon nehéz sportorvosi vizsgálathoz időponthoz jutni, amiknek a logisztikáját nehezen tudták megoldani: – Az igazolásaink megvoltak, nehéz volt összeszervezni és időpontot kapni Ózdra vagy Barcikára sportorvoshoz. Ez nagyon nehéz volt, sajnos, ebben nem igazán támogatott a vármegyei igazgatóság sem, mint sportszervező. Nagy nehézség volt, de két-három hét alatt megoldottuk. Annak nagyon örülök, hogy ilyen összetartó sportbarátokra tehettünk szert a vármegyei III-ban, mert ez kiemelkedő, még ha ilyen súlyos vereségekbe is belefutunk, mint Hangonyban. Akkor is mindenki biztat, hogy ne hagyjuk abba és ne adjuk fel, mert talán a legnehezebb ebben az osztályban labdarúgást szervezni.