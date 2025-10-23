Egy kisváros, két csapat: ahol a foci több, mint játék

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoportjában szerepel a Rudabányai LK. Emellett azonban van még egy csapat Rudabányán, a Rudabányai BLC, amely évek óta a vármegyei II. osztályban futballozik. Simonyi Boldizsárt az előbbi, a Rudabányai LK elnökét kérdeztük arról, hogy miként lett két csapat a városban: – Vincze Sanyi bácsi, a Rudabányai BLC elnöke nyugdíjba szeretne vonulni sok-sok év elnökség után. Felkértek bennünket tavasszal, május környékén, hogy mi vegyük át a csapatot Rudabányán, ahol játszottam is egy szezont. A TAO, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel kapcsolatos szabályok ezt nem engedték, úgyhogy nem tudtuk jogutódként átvenni a vármegye II-es csapatot. Így elindultunk a legalacsonyabb osztályban, a vármegye III. osztályában, ha esetleg kapunk jövőre felkérést a vármegye II-re, vagy jogutódként megkapnánk az indulást, akkor ne úgy induljunk el, hogy teljesen új a csapat, hanem legyen már egy összeszokott magunk, és úgy folytatnánk a küzdelmeket. Meglátjuk, hogy ez jövőre vagy azután következik be, ezért lett két csapat, hogy ne felkészületlenül vágjunk bele a jövőbeli küzdelmekbe.

Rudabánya városának (fehérben) a legalacsonyabb osztályban is van csapata. Fotó: Vajda János

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Rudabányai LK: nem egyszerű

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mikor és hogyan alakultak meg, milyen célokkal vágtak neki a bajnokságnak:

– A felkérés az önkormányzattól és Sanyi bácsitól május könyékén érkezett, akkor csináltunk egy sportgyűlést – sorolta Simonyi Boldizsár. – A régi játékosokkal, akikkel anno Vincze Sanyi bácsi megnyerte a megye III-at, azokkal a focistákkal alakult meg a csapatunk. Több régi sportember közrejátszott ebben, öt-hat játékost visszahívtunk, akiknek akkoriban nagy szerepe volt, hogy sikeres legyen a Rudabányai BLC. A együttest több fiatal játékos is alkotja velem, együtt. Miskolciként korábban 6 évet működtem, mint játékvezető, emiatt meg voltak a kapcsolataim a vármegyei igazgatóságnál, így sikerült újraszervezni ezt a csapatot. Először az volt a célunk, hogy legyen egy csapatunk, hogy összejöjjön a 20-25 igazolás. Nem a legegyszerűbb ebben az osztályban gárdát szervezni sem anyagilag, játékosállomány terén. Nagyon sok invesztíciót és időt be kell fektetni, de az volt a célunk, hogy meg legyen a gárda és helyt tudjunk állni. Ez többé-kevésbé sikerült. Ha meg vagyunk létszámban, akkor elég ütőképesek vagyunk, ha pedig nem, akkor sajnos a tisztes helytállás a célunk. A középmezőnyt tűztük ki magunk elé az őszre, a tavaszi szezonban pedig szeretnénk magasabb célokért küzdeni, az első négybe bekerülni.