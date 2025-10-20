Küzdelem
2 órája
Az ébredő erő! Ezt a terhet bírta ki a mezőkövesdi rendőr százados
105 kilogrammos kategóriában lett első Dorkó Dominik. A mezőkövesdi rendőr százados.
Pontszerző helyen végzett Dorkó Dominik rendőr százados a Belügyminisztérium Országos Fekvenyomó Bajnokságán. A budapesti Mészáros Ferenc Sportcsarnokban megrendezett erőfelmérőn a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője a 105 kilogrammos kategóriában ért el első helyezést.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapatát erősítette még:
- Karcsák Attila r. zászlós
- Aradszki Gábor r. százados
- Szőke András r. őrmester
- Márton Roland r. őrmester
- Kozma Zsolt Krisztián r. őrmester
- Németh Szabolcs r. törzszászlós
