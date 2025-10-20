október 20., hétfő

Küzdelem

2 órája

Az ébredő erő! Ezt a terhet bírta ki a mezőkövesdi rendőr százados

105 kilogrammos kategóriában lett első Dorkó Dominik. A mezőkövesdi rendőr százados.

Az ébredő erő! Ezt a terhet bírta ki a mezőkövesdi rendőr százados

Pontszerző helyen végzett Dorkó Dominik rendőr százados a Belügyminisztérium Országos Fekvenyomó Bajnokságán. A budapesti Mészáros Ferenc Sportcsarnokban megrendezett erőfelmérőn a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője a 105 kilogrammos kategóriában ért el első helyezést.

Dorkó Dominik rendőr százados jó erőben van. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapatát erősítette még:

  • Karcsák Attila r. zászlós
  • Aradszki Gábor r. százados
  • Szőke András r. őrmester
  • Márton Roland r. őrmester
  • Kozma Zsolt Krisztián r. őrmester
  • Németh Szabolcs r. törzszászlós
