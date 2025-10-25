4 órája
Videón a bukás: Füst, por és dráma Parasznyán – két baleset is történt a rallyn már
A hétvégén, Október 24–25. között rendezik meg a 7. Parasznya Rallysprintet, amely egyben a Mini Racing Challenge (MRC) sorozat egyik fontos állomása.
Forrás: Facebook
A verseny a Parasznya és Lyukóbánya közötti szakaszon zajlik éppen, ahol izgalmas futamok mellett sajnos két komoly bukás is történt már. A látványos futamokat két rallybaleset is beárnyékolta a szombaton.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A balesetek rövid időre megdöbbentették a nézőket, ám szerencsére a pilóták és navigátoraik épségben szálltak ki a járművekből. Az autók azonban súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az egyik legemlékezetesebb pillanatot egy videó is megörökítette: ezen látható, ahogy Szamosi Zsolt Zsigulija egy kanyar után irányíthatatlanná válik, majd nagy erővel fának csapódik. Bár a jelenet drámai volt, a versenyzők szerencsére sértetlenül megúszták az ütközést.
,, Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni"