Helyi sport

58 perce

Videón a bukás: Füst, por és dráma Parasznyán – két baleset is történt a rallyn már

Címkék#rali#Lada#bukás

A hétvégén, Október 24–25. között rendezik meg a 7. Parasznya Rallysprintet, amely egyben a Mini Racing Challenge (MRC) sorozat egyik fontos állomása.

Videón a bukás: Füst, por és dráma Parasznyán – két baleset is történt a rallyn már

Forrás: Facebook

A verseny a Parasznya és Lyukóbánya közötti szakaszon zajlik éppen, ahol izgalmas futamok mellett sajnos két komoly bukás is történt már. A látványos futamokat két rallybaleset is beárnyékolta a szombaton.

rallybaleset
Rallybalesetek Parasznyánál Forrás: Facebook

A balesetek rövid időre megdöbbentették a nézőket, ám szerencsére a pilóták és navigátoraik épségben szálltak ki a járművekből. Az autók azonban súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Forrás: Facebook

Az egyik legemlékezetesebb pillanatot egy videó is megörökítette: ezen látható, ahogy Szamosi Zsolt Zsigulija egy kanyar után irányíthatatlanná válik, majd nagy erővel fának csapódik. Bár a jelenet drámai volt, a versenyzők szerencsére sértetlenül megúszták az ütközést.

 

