Elismerés

Gratulálunk a vármegyei szakembernek!

Címkék#MEAFC#egyetem sportdiplomácia#sportdiplomácia

Marad a végrehajtó bizottságban. Rakaczki Zoltán továbbra is betölti a tisztséget.

Egyetemi sport. Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) október 9-11. között, Zágrábban megtartott tisztújító közgyűlésén újabb négy évre bizalmat szavaztak a miskolci Rakaczki Zoltánnak, a a MEAFC elnökének, egyben a TFSE ügyvezetőjének, aki továbbra is a Végrehajtó Bizottságban képviseli a magyar egyetemi sportot. Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) közgyűlésén 36 ország delegációja vett részt.

Rakaczki Zoltán
Rakaczki Zoltán (balra) Fotó: EUSA

A tisztújítás során a horvát Haris Pavletic személyében új elnököt választottak, aki korábban alelnökként dolgozott a szervezetben. Az EUSA Végrehajtó Bizottságának tagjai közé - újabb 4 évre - beválasztották a miskolci Rakaczki Zoltánt, a MEAFC elnökét, egyúttal a TFSE ügyvezetőjét, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnökségi tagját. A 11 tagú testület október 11-én, Zágrábban megtartotta alakuló ülését. A Végrehajtó Bizottság, a Nemzeti Egyetemi Sportszövetségek (EUSA-tagok), az egyetemek és a felsőoktatási intézmények (EUSA társult tagjai), a stratégiai partnerek, valamint a résztvevők és az önkéntesek közötti szoros együttműködés elengedhetetlen lesz a szervezet küldetésének előmozdításához és stratégiai céljainak eléréséhez a következő ciklusban.

Rakaczki Zoltán vette át

A közgyűléshez kapcsolódó exkluzív Gálán a magyar küldöttség képviselői három díjat is átvehettek. „EUSA Érdemrend”-del ismerték el a 2024-es miskolci és debreceni közös rendezésű Európai Egyetemi Játékokat (EUG), mint minden idők legszínvonalasabban megvalósított ilyen eseményét. Ezt a kitüntetést a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) és a szervezők nevében Rakaczki Zoltán vette át. 

