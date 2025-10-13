Egyelőre nem megy az újoncnak

Kosárlabda. A férfi kosárlabda NB I/B Piros csoportjának a 3. fordulójában pályára lépett a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK, valamint a Peka Bau-MEAFC Wolwes gárdája is. Egyik borsodi csapatnak sem termett babér, mindkettő vesztesen hagyta el a parkettet.

A Phoenix KK nagy küzdelemben veszített Fotó: TTPKK

Férfi NB I/B, 3. forduló:

Tiszaújvárosi Temálfürdő Phoenix KK – BKG Prima Akadémia 69–85 (17–26, 18–16, 17–20, 17–23)

Tiszaújvárosi Sportcentrum, 600 néző. V.: dr. Nagy, Szőts, Korpás.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Mészáros 9/9, Bán 10/3, Schmera 11, Kozák M. 5, Mayer 8/3. Csere: Czimer, Lakatos M. 6, Mester 6/6, Gerőcs 11, Molnár B., Lucey 3/3, Kovács Z. Vezetőedző: Lekli József.

Lekli József: Gratulálok a BKG-nak, megérdemelten nyertek. Igazából újat nem tudok mondani – úgy látszik, az az Achilles-sarkunk, hogy nem tudunk végig koncentrálni, fókuszban maradni egy mérkőzésen. Vannak nagyon szép és nagyon buta dolgaink, amire készülünk, és tényleg megcsináljuk, az működik – támadásban és védekezésben is –, de mivel nem kommunikálunk, elfelejtjük a figurát, mindig vannak érthetetlen kihagyások, az ellenfél mindig el tud húzni a mérkőzés egy bizonyos szakaszában, hiába működik a taktikánk. Ezekben kell javulnunk; lehet, kell még pár mérkőzés, hogy a játékosok kezelni tudják mentálisan ezt a bajnokságot. A munka jó, szerintem az út is jó, ezen kellene előrébb lépni, és ha ez megvan, akkor tudunk mérkőzéseket nyerni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hübner Nyíregyháza BS – Peka Bau-MEAFC Wolwes 98–85 (32–20, 27–20, 21–18, 18–27)

Nyíregyháza, 500 néző. V.: Borgula, Drenyovszki, Utasi.

Peka Bau-MEAFC Wolwes: Kékesi 20/6, Dunai 8/6, Velkey 6, Kelemen 13, Czermann 6. Csere: Árva-File 6/3, Radics 17/3, Bankó 9/6, Gadus, Ragályi, Molnár L., Mokánszki. Vezetőedző: Szollár Gergő.

Szollár Gergő: Gratulálok a Nyíregyházának, hazai pályára is átmentette azt a dobóformát, amit az elmúlt két fordulóban elért. A hazaiak az első perctől kezdve nagy energiával játszottak, ami picit meglepetésként is ért minket, mert általában mi vagyunk a gyorsabb csapat. A második félidőben összekaptuk magunkat, próbáltunk zárkózni, de sajnos már túl nagy volt a különbség. Gratulálok a játékosaimnak a heti munkához és a mérkőzésen mutatott tartásukhoz, a Nyíregyházának pedig sok sikert kívánok!