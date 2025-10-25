,,Elnök úrnak üzenem, ez a hónap 4/4, így neki novemberben zsíros kenyér"

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 12. forduló

Izsófalva SE – Bánhorváti-Sajóvölgye 2–2 (0–1)

Izsófalva, 100 néző. V.: Tóth J. (Zádori, Skarupa).

Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Nadanicsek (Sipos, 62.), Fehér, Lázi L., Musa, Lakatos R., Sebők, Filkóházi (Bálint Zs., 87.), Járdánházy (Csorba, 46.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.

Bánhorváti: Havasi – Lévai, Magyar (Ferkel, 59.), Sziklai, Soltész, Lovas (Szita, 71.), Pogonyi, Jónás, Dostál, Oláh, Gyenes. Játékos-edző: Pogonyi Dominik.

G.: Lakatos R. (51.), Musa (56.) ill. Sziklai (23.), Dostál (75.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Barnóczky Attila: – A mai nap ha a helyzeteket nézzük több góllal nyerjünk kellett volna. Viszont a második félidőre, elfáradtunk, így igazságos döntetlen született. Jó játékvezetés.

Pogonyi Dominik: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. További sok sikert a hazai csapatnak.

Sátoraljaújhelyi TKSE – Mezőkeresztes VSE 1–5 (0–2)

Sátoraljaújhely, 50 néző. V.: Balogh (Kiss B., Gravoniter).

Sátoraljaújhely: Dienes L. – Bartha, Kovács N., Kovács D., Vojtovics, Czipf (Farkas, 46.), Lukács, Milik, Dienes T., Nagy, Besztercei. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

Mezőkeresztes: Demcsik – Fekete, Dávid F., Illés R., Tóth D. (Burka, 77.), Ludvig, Rozgonyi, Nagy Z., Varga M. (Nagy Á., 77.), Dorogi (Barta, 62.), Bóta. Edző: Kertész Péter.

G.: Kovács N. (62.) ill. Dávid F. (5. – 11-esből), Bóta (19.), Varga M. (55.), Nagy Z. (56.), Barta (88.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Nagy Zsolt Csaba: – Azt mondják szegény embert még az ág is húzza, minket még a játékvezetés is. Emellett nagyon jó iramú mérkőzést játszhatunk, sok helyzettel, sajnos a részünkről helyzetkihagyással. További sok sikert a Mezőkeresztes csapatának!

Kertész Péter: – Helyenként jó játékkal, félgőzzel hoztuk a kötelezőt. Jó játékvezetés. További sok sikert az Újhelynek.

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – MVSC-Miskolc 2–2 (1–1)

Mezőcsát, 100 néző. V.: Majoros (Géresi, Solymosi).

Mezőcsát: Farkas – Fülöp, Erdei-Nagy, Erdélyi, Kalocsai, Lovász, Molnár (Bak, 46.), Balogh, Pocsai (Tóth R., 85.), Új-Nagy, Sipos. Edző: Lasztóczi Péter.

MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss P. (Szabados, 83.), Kurucz, Bánk, Bakos (Bedő, 76.), Veres (Janovicz, 70.), Kele, Kovács, Csávás B., Gönczi. Edző: Kurucz Gábor.

G.: Pocsai (36., 69.) ill. Veres (23.), Szabados (85.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Lasztóczi Péter: – A múltheti mérkőzés után megpróbáltunk javítani, ami részben sikerült. Ma egységesen, de nagyon fáradtan játszottunk, ezt kihatott a helyzetkihasználásunkra. Gratulálok a játékosaimnak.

Kurucz Gábor: – Gratulálok a csapatomnak. Sok hibával tarkított, igazságos döntetlen. Idegenben egy pont mindig jó. Dolgozunk tovább és reméljük ennek meg lesz az eredménye. Nagyon gratulálok Szabados Milán első felnőtt góljához. Továbbiakban sok sikert Mezőcsát csapatának.

Szerencs VSE – BTE Felsőzsolca 0–2 (0–0)

Szerencs, 50 néző. V.: Sántha P. (Lajkó, Tóth P.).

Szerencs: Tóth Milán – Berta, Sohajda, Szabó Zs., Margitai, Ternyik, Plavuscsák (Jámbor, 87.), Godzsák, Tóth Marcell (Suller, 72.), Kramcsák, Buri (Jáger, 52.). Edző: Uray Attila.

Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik, Kiss Zs., Balogh D., Lippai G. (Vinga, 84.), Veréb, Agárdy, Harsányi, Varga L., Molnár D. (Király, 87.), Glódi (Csordás-Gurbán, 71.). Megbízott edző: Vinga Roland.

G.: Varga L. (48.), Veréb (80.).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Uray Attila: – Kollegám első gondolata ránk is vonatkozott volna... Helyette megvertük magunkat, gratulálok a Felsőzsolcának.

Varga László, csapatkapitány: – A mai meccsen egymásért,és a klubért játszottunk! Ezt a győzelmet a mesternek küldjük 6000 méter magasba, és ígérjük megindulunk felfelé! Sok sikert az ellenfelünknek!

Parasznya SE – Sajóbábonyi VSE 4–1 (2–1)

Parasznya, 150 néző. V.: Bujnóczki (Varga I. Z., Nagy G.).

Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács Sz., Bári, Orosz B. (Aggod, 82.), Sramkó, Lekli (Czékus, 84.), Keményffy (Palkó, 90.), Tóth K. (Vislohuzov, 87.), Tóth L., Horváth Sz. Edző: Konczvald István.

Sajóbábony: Málik – Bucsák, Szemere (Csattos, 79.), Bodnár, Németh B., Németh D. Tóth I., Gere, Tóth T., Sebők B., Madarász (Nagy D., 53.). Játékos-edző: Tóth Tibor.

G.: Lekli (42., 47., 80.), Kovács Sz. (20.) ill. Bodnár (22.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Konczvald István: – Az első perctől koncentráltan játszottuk azt, amit gyakoroltunk és tudunk és ennek meg is lett az eredménye. Elnök úrnak üzenem, ez a hónap 4/4, így neki novemberben zsíros kenyér.

Tóth Tibor: – Gratulálok Hegedűs Laci barátomnak a körülményekhez, amit itt összerakott. További sok sikert a Parasznyának.

Edelény-Borsodszer – Emődi ÁIDSE 2–5 (1–2)

Edelény, 150 néző. V.: Porcs (Sántha Sz., Bense).

Edelény: Váradi (Juhász, 21.) – Mészáros Z., Juhász, Marczis, Szurdok, Fábián, Berta (Jancsurák, 59.), Hegedűs (Mészáros R., 59.), Sipos (Varga, 68.), Papp, Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.

Emőd: Giák – Gáll (Stumpf, 46.), Kósa (Ádám L., 78.), Czető (Rémiás, 82.), Nagy P. (Proczner, 58.), Varga B. (Dudás, 64.), Turcsik, Lőrincz P., Mikolka, Lőrincz L., Csendom. Edző: Puskás Tibor.

G.: Mészáros Z. (31. – 11-esből), Szurdok (68.) ill. Turcsik (29., 47., 57.), Czető (8.), Stumpf (49.).

Jók: az egész csapat ill. Turcsik (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Sándor Zsolt: – Kifogtunk egy jó játékosokból álló csapatot, akik most el is kapták a játék fonalát és megérdemelten nyertek. Persze nekünk sincs szégyenkeznivalónk.

Puskás Tibor: – Végre jó játék mellé jöttek a gólok is. Így megérdemelt győzelmet arattunk egy jó csapat ellen.