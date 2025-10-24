2 órája
,,Markazon a helyi ,,tróger" gyerek voltam, a legjobb"
Újra formában van. A Parasznya gólerős támadója visszanyerte góléhségét.
Fotó: Takács Joci
Lekli Soma, a labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Parasznya SE támadója már tizenegy találatnál jár, akinek nem titkolt célja, hogy újból NB III-ban szerepeljen. A Markazról induló játékos, így emlékszik vissza karrierje kezdetére:
– Markazon kezdtem el a pályafutásomat, ott lakom – nyilatkozta Lekli Soma. – Markazon a helyi ,,tróger" gyerek voltam, a legjobb. Kerestem új kihívásokat, így kerültem Gyöngyösre, ahol észrevettem, hogy nem én vagyok a legjobb. Elkezdtem edzeni külön is, édesapám is segített. Nyolcadikba, amikor iskolát kellett választani, megkeresett Nyíregyháza, elmentem oda próbajátékra az nem jött össze. Egy véletlen folyamán, mert a Plútóhoz – tehetséges fiatalok – akartam kerülni igazából, ami egri csapat volt, annak a 90 százaléka átment Mezőkövesdre, így kerültem én is oda. Mi kerestük meg őket, de ők mondták, hogy ,,alapból" akartak keresni, szeretettel vártak volna.
Az NB III-as mezőkövesdi csapatban 15 találkozón lépett pályára, ahol két gólt is szerzett. Így vélekedett arról az időszakról:
– Nagyon sokat kellett dolgozni, nagyon alázatosan kellett tenni a dolgokat. Heti 5-6 edzés volt, hétvégén meccs. Az első félévben dolgozhattam Bukta Norbival, de Elek Norbert edzőmnek is sokat köszönhetek, szeretett beledobni a mélyvízbe. Tiszaújváros ellen beállított, adtam egy gólpasszt, majd rúgtam egy gólt és úgy játszottunk 2–2-t, ez volt számomra a legemlékezetesebb mérkőzésem az NB III-ban. Kövesden négy évet töltöttem el, id. Szalai Attilának, Horváth Tamásnak köszönhettem azt, hogy Kövesden kitartottam és nem adtam fel, mert ők láttak bennem valamit, amit én még nem.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy szeretne-e visszakerülni az NB III-ba:
– Persze, minden sportolónak az az álma, hogy feljebb jusson a ranglétrán, minél magasabb szintre. Nekem az egyetem miatt is Borsodba kellett jönnöm, a helyi campus közgazdász szakán vagyok, sportszervezést tanulok.
A 22 esztendős játékost azt is elárulta, hogyan került Parasznyára:
– Kövesdről visszamentem Gyöngyösre, nem volt másik korosztály, ahol játszhattam volna. Ott voltam egy évet, megnyertük a vármegyei I. osztályú bajnokságot, és akkor is választanom kellett, hogy vagy a suli vagy ott maradok, mert a kettő együtt nem ment volna. Akkor Hidasnémetibe jöttem el, amely akkor esett ki az NB III-ból, azt hittem, egyből visszaszeretnének kerülni. Hidasban fél évet töltöttem el, nem kaptam lehetőséget, ezután igazoltam Parasznyára.
Parasznya: rossz, hogy nincs futsal
Nem maradhatott el az a kérdésünk sem, hogyan érzi magát Parasznyán, és hogy milyen az új pálya, amelyet nemrégiben adtak át? – Lassan másfél éve vagyok Parasznyán, ahol változnak a dolgok, semmi sem állandó, csapattárs és edző szinten is. A tavalyi keretből nem sokan maradtunk, de a mag az maradt. Jól érzem magam itt, nincs okom panaszkodni. Jók az edzések, amik heti kétszer vannak villanyfényben. A pálya olyan, mint egy biliárdasztal. Nagyon jó szakemberek dolgoztak rajta, olyan munkát csináltak, hogy öröm rajta játszani.
Az idei szezont a parasznyaiak nem jól kezdték, az első három mérkőzésen vereséget szenvedtek, és első hét mérkőzésüket idegenben játszották, mivel akkor még nem készült el a pálya Parasznyán. Viszont négy mérkőzés óta veretlen a gárda, a támadó így értékelte a szezon eddigi teljesítményét:
– Nekünk egy éve nem volt ,,hazai" pályánk, Varbóra költöztünk, az sem volt az igazi. Volt egy edzőváltás a nyáron, kellett az, hogy összeszokjon a csapat. Meg van az összhang, innentől kezdve csak felfelé van út.
Utánakérdeztünk annak is, hogy motiválja-e a gólkirályi cím és hogy mennyire sajnálja, hogy nincs már futsalcsapat Parasznyán. Tavaly ugyanis volt, az NB II-ben:
– Nyilván motivál, de nekem nem az az első, hogy gólkirály legyek, hanem az, hogy csapat minél magasabb helyen legyen, annak jobban örülök. A futsalt is, és a strandfocit is nagyon szerettem, úgyhogy nagy szívfájdalmam ez. Rossz, hogy nem tudok futsalozni, most így koncentrálok a nagypályás karrieremre. Jó volt a futsal NB II-ben játszani, igaz sokat kellett utazni, de ebben az osztályban egy megyei játékosnak játszani nagy szó – hangsúlyozta Lekli Soma.
Felvetettük azt is, hogy mi a célja a focival, kik a példaképei:
– A célom a focival, hogy minél fentebb jutni, minél nagyobb bajnokságokban játszani, minél több munkát belerakni. Lehetnek gyerekkori álmok, hogy NB I vagy NB II, de a kemény munka úgyis meghozza a gyümölcsét. A külföldiek közül Zlatan Ibrahimovic, a magyaroknál Varga Barnabás a kedvencem.
A gólerős center a végén még azt hozzátette, hogy Gyöngyösről szeretné megköszönni Berkes Lászlónak és Molnár Zoltánnak a munkáját. Parasznyáról pedig Konczvald Istvánnak, bízik benne, hogy ő visszaadta a góléhes énjét. Lekli Soma 416 mérkőzésen, 384-szer talált be az ellenfelek hálójába.
