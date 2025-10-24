,,Markazon a helyi ,,tróger" gyerek voltam, a legjobb"

A Parasznya gólerős támadója, Lekli Soma (a labdával). Fotó: Takács Joci

Parasznya: rossz, hogy nincs futsal

Nem maradhatott el az a kérdésünk sem, hogyan érzi magát Parasznyán, és hogy milyen az új pálya, amelyet nemrégiben adtak át? – Lassan másfél éve vagyok Parasznyán, ahol változnak a dolgok, semmi sem állandó, csapattárs és edző szinten is. A tavalyi keretből nem sokan maradtunk, de a mag az maradt. Jól érzem magam itt, nincs okom panaszkodni. Jók az edzések, amik heti kétszer vannak villanyfényben. A pálya olyan, mint egy biliárdasztal. Nagyon jó szakemberek dolgoztak rajta, olyan munkát csináltak, hogy öröm rajta játszani.

Az idei szezont a parasznyaiak nem jól kezdték, az első három mérkőzésen vereséget szenvedtek, és első hét mérkőzésüket idegenben játszották, mivel akkor még nem készült el a pálya Parasznyán. Viszont négy mérkőzés óta veretlen a gárda, a támadó így értékelte a szezon eddigi teljesítményét:

– Nekünk egy éve nem volt ,,hazai" pályánk, Varbóra költöztünk, az sem volt az igazi. Volt egy edzőváltás a nyáron, kellett az, hogy összeszokjon a csapat. Meg van az összhang, innentől kezdve csak felfelé van út.

Utánakérdeztünk annak is, hogy motiválja-e a gólkirályi cím és hogy mennyire sajnálja, hogy nincs már futsalcsapat Parasznyán. Tavaly ugyanis volt, az NB II-ben:

– Nyilván motivál, de nekem nem az az első, hogy gólkirály legyek, hanem az, hogy csapat minél magasabb helyen legyen, annak jobban örülök. A futsalt is, és a strandfocit is nagyon szerettem, úgyhogy nagy szívfájdalmam ez. Rossz, hogy nem tudok futsalozni, most így koncentrálok a nagypályás karrieremre. Jó volt a futsal NB II-ben játszani, igaz sokat kellett utazni, de ebben az osztályban egy megyei játékosnak játszani nagy szó – hangsúlyozta Lekli Soma.

Felvetettük azt is, hogy mi a célja a focival, kik a példaképei:

– A célom a focival, hogy minél fentebb jutni, minél nagyobb bajnokságokban játszani, minél több munkát belerakni. Lehetnek gyerekkori álmok, hogy NB I vagy NB II, de a kemény munka úgyis meghozza a gyümölcsét. A külföldiek közül Zlatan Ibrahimovic, a magyaroknál Varga Barnabás a kedvencem.

A gólerős center a végén még azt hozzátette, hogy Gyöngyösről szeretné megköszönni Berkes Lászlónak és Molnár Zoltánnak a munkáját. Parasznyáról pedig Konczvald Istvánnak, bízik benne, hogy ő visszaadta a góléhes énjét. Lekli Soma 416 mérkőzésen, 384-szer talált be az ellenfelek hálójába.