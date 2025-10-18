október 18., szombat

Megyei élvonal

1 órája

,,Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést" – fotókkal

Szombaton egy mérkőzést rendeztek. A Parasznya idegenben lépett pályára.

,,Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést" – fotókkal

Fotó: Takacs Joci

A labdarúgó vármegyei I. osztály, 11. fordulójában szombaton mindössze egy mérkőzést rendeztek. A Parasznya Felsőzsolcán vendégszerepelt. A forduló további összecsapásait vasárnap 14.30-tól rendezik. 

Parasznya
A Parasznya újabb győzelmet aratott. Fotó: Ta

 A Parasznya öt mérkőzés óta veretlen

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 11. forduló

BTE Felsőzsolca – Parasznya SE  1–3 (0–2)
Felsőzsolca, 200 néző. V.: Németh (Varga I. Z., Forgács).
Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik, Kiss Zs. (Lippai G., 78.), Vinga, Veréb, Agárdy (Király, 87.), Harsányi, Varga L., Molnár, Glódi, Ambrus. Megbízott edző: Vinga Roland.
Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács Sz., Bári, Orosz B. (Czékus, 90.), Sramkó (Roha, 87.), Lekli (Palkó, 90.), Keményffy, Aggod, Tóth L. (Vislohuzov, 61.), Horváth Sz. Edző: Konczvald István.
G.: Varga L. (69.) ill. Lekli (8., 82. – 11-esből, Kovács Sz., 37.).
Kiállítva: Ambrus (35.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Varga László, csapatkapitány: – A győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem lehet megmagyarázni. Mi ilyen vagyunk, de dolgozzunk a folytatáson. Gratulálok az ellenfélnek.
Hegedűs László, elnök: – Szezon előtt volt egy felhívás az újságban, miszerint ,,vigyél színt a csapatod életébe és fogadj örökbe egy edzőt, aki sehová sem kell". Nos mi gondoltunk egy merészet és jobb híján örökbe fogadtuk Pistát. De inkább fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést. Viccet félretéve gratulálunk a fiúknak az újabb győzelemhez, ugyanitt farhát és alig használt laptop edző ingyen vihető. Hajrá Parasznya, hajrá srácok!

 

 

BTE Felsőzsolca-Parsznya SE mérkőzés

Fotók: Takács József

 

 

 

