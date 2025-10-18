,,Fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést" – fotókkal

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 11. forduló

BTE Felsőzsolca – Parasznya SE 1–3 (0–2)

Felsőzsolca, 200 néző. V.: Németh (Varga I. Z., Forgács).

Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik, Kiss Zs. (Lippai G., 78.), Vinga, Veréb, Agárdy (Király, 87.), Harsányi, Varga L., Molnár, Glódi, Ambrus. Megbízott edző: Vinga Roland.

Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács Sz., Bári, Orosz B. (Czékus, 90.), Sramkó (Roha, 87.), Lekli (Palkó, 90.), Keményffy, Aggod, Tóth L. (Vislohuzov, 61.), Horváth Sz. Edző: Konczvald István.

G.: Varga L. (69.) ill. Lekli (8., 82. – 11-esből, Kovács Sz., 37.).

Kiállítva: Ambrus (35.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Varga László, csapatkapitány: – A győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem lehet megmagyarázni. Mi ilyen vagyunk, de dolgozzunk a folytatáson. Gratulálok az ellenfélnek.

Hegedűs László, elnök: – Szezon előtt volt egy felhívás az újságban, miszerint ,,vigyél színt a csapatod életébe és fogadj örökbe egy edzőt, aki sehová sem kell". Nos mi gondoltunk egy merészet és jobb híján örökbe fogadtuk Pistát. De inkább fogadtunk volna örökbe egy papagájt, mert lassan annyi meccset nyernek vele, hogy fel kell vennem a munkáshitelt, hogy egyensúlyban tudjam tartani a költségvetést. Viccet félretéve gratulálunk a fiúknak az újabb győzelemhez, ugyanitt farhát és alig használt laptop edző ingyen vihető. Hajrá Parasznya, hajrá srácok!