Másodosztály

1 órája

Vannak, ahol a siker ellenére csak a három pontnak tudnak örülni

Címkék#megyei foci#Telkibánya#Pácin SE

Gólokban nem volt hiány a Kelet csoportban. A Pácin hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 10. fordulójában vasárnap három mérkőzést rendeztek. A Pácin fölényes győzelmet ünnepelhetett.

Pácin
A Pácin kilencszer is ,,csengetett". Fotó: illusztráció

Pácin: Tárkányi tripla

Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 10. forduló:
Garadna-Talentum SC – Taktaharkányi SE 0–1 (0–0)
Garadna, 100 néző. V.: Szutorcsik (Sohojda, Fülöp).
Garadna: Ujj – Veres (Bujnóczki), Fülöp, Kádár, Sabján (Varga), Kerekes, Molnár (Szabó Martin), Szabó Márkó, Csonka, Szakálos, Nagy. Edző: Berencsi László.
Taktaharkány: Mátyus – Márton, Radics, Lakatos R., Lakatos M., Horváth A. (Kádár), Szűcs (Nagy), Vadász (Demeter), Tóth (Buzsik), Horváth B. (Horváth Cs.), Glonci (Bokor). Edző: Becánics Zsolt.
G.: Vadász E.
Jók: Kádár, Csonka, Kerekes, ill. Mátyus D. (a mezőny legjobbja).
Berencsi László: – Eddigi tíz mérkőzésünk során nem volt ennyi, a kapussal szemben egy az egyben lévő helyzetünk, amelyeket a mai napon rendre kihagytunk. További sok sikert Taktaharkánynak.
Becánics Zsolt: – Ezzel a mérkőzéssel sajnos vallatni lehetett volna! Csak a 3 pontnak tudunk örülni, az ma meg van. További sok sikert a hazaiaknak. Hajrá Harkány!

Gönc VSE – Telkibánya 5–2 (2–1)
Gönc, 50 néző. V.: Hullár (Géresi, Juhász).
Gönc: Holovnyák – Tahi (Veres), Matisz, Molnár I., Szentpéteri, Molnár M. (Molnár J.), Batyi (Vojtovics), Bodnár, Ondó, Fülöp, Konkoly (Szarka). Edző: Spisák Róbert.
Telkibánya: Kiss – Gulyás Gusztáv, Szabó, Szobota, Budai (Matisz J.), Gulyás Géza (Matisz B.), Balogh, Kótai, Bányai, Király, Dányi. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. 
G.: Fülöp G. (2 – egyet 11-esből), Ondó, Batyi (11-esből), Molnár M., ill. Balogh Sz., Dányi.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Spisák Róbert: – A szezon leggyengébb teljesítménye volt a mai, csak a 3 pontnak örülhetünk.
Szabóné Kiss Edit Beáta: – A győzelemért mindent megtettünk, nagyon rákészültünk! Úgy érzem, a labda 75 százalékban nálunk volt, de ez is kevésnek bizonyult. Sok sikert Gönc csapatának, jó játékvezetés.

Pácin SE – Karcsa LSE 9–0 (4–0)
Pácin, 300 néző. V.: Nagy F. (Tóth I. T., Tóth P.).
Pácin: Mihalkó – Halász, Darmos (Pásztor), Kállai, Balogh Márk (André), Tárkányi (Sári), Hogya, Matisz, Vicickó, Vakles (Kocsi), Petró (Balogh Marcell). Edző: Paronai Tamás.
Karcsa: Góré – Gulyás (Jóni), Bodnár, Csurka, Balogh, Váradi, Galyas, Gyöngyösi, Lakatos R. (Ulicsák), Lakatos T., Bandor. Edző: Gyöngyösi Zoltán.
G.: Tárkányi (3 – egyet 11-esből), Kállai K. (2), Petró (11-esből), Pásztor A., Balogh M., Vicickó. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Paronai Tamás: – A szezon leggyengébb játékával is magabiztos győzelem a rangadón. Jó játékvezetés, sok sikert a szomszédainknak. A győzelmet Csatlós Árpád elnökünk születésnapjára ajánlja a csapat.
Gyöngyösi Zoltán: – Sajnos, a helyzeteket nem tudtuk kihasználni, és ez megbosszulta magát. Köszönöm a játékosoknak, hogy részt vettek a mai meccsen. Gratulálok a pácini csapatnak.

 

 

