Harmadik

55 perce

,,Az ellenfélben voltak olyan játékosok, akik már akkor a csúcs szinten játszottak amikor az enyémek nagy része kis túlzással még meg sem volt"

Mindkét vármegyei kiesett a kupából. Az Ózdi KC neves ellenfelet fogadott.

,,Az ellenfélben voltak olyan játékosok, akik már akkor a csúcs szinten játszottak amikor az enyémek nagy része kis túlzással még meg sem volt"

Fotó: Ózdi KC

Kézilabda. Kedden és szerdán is pályára lépett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfi csapat a kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában. Hazai pályán játszott mind az NB I/B-s Mezőkövesdi KC, mind pedig az NB II-es ÓAM-Ózdi KC. Előbbi ellenfele az ugyancsak másodosztályú DEAC, utóbbié pedig az NB I-es PLER Budapest volt. Az MKC elsősorban amiatt veszített, mert rengeteg gólt kapott (47), míg az élvonalbeli fővárosiak óriási rutinnal léphettek parkettre két osztállyal lejjebb lévő riválisuk otthonában.

Ózdi KC
Az Ózdi KC igyekezett megfelelő partner lenni Fotó: Ózdi KC

 

Ózd: le kell vonni a konzekvenciákat

,,A minimum amit szerettem volna, hogy 15-20 percig legyünk meccsben, az összejött. Ami egyedül bosszant, hogy túl gyorsan nyírtuk ki magunkat. Örülök, hogy a második félidőben is volt tartásunk, próbálkoztunk, ennyi volt benne. Azt azért el kell mondjam, hogy az ellenfélben voltak olyan játékosok, akik már akkor a csúcs szinten játszottak amikor az enyémek nagy része kis túlzással még meg sem volt, de, hogy nem kézilabdázott az biztos. A keretük másik része pedig az ország legjobb fiataljai közé tartoznak, akik nem véletlenül évekig uralták az utánpótlás bajnokságokat. Ezeket eltüntetni szörnyen nehéz, és hosszú évek munkája kell hozzá. Most jön a nehéz, de legfontosabb része ennek a találkozónak. Le kell vonni egyénileg a konzekvenciákat és tanulni kell belőle, hiszen ebből lehet igazán." - mondta a klub közösségi oldalán Zelei Botond, az Ózdi KC edzője.

Ács István, a Mezőkövesdi KC edzője: ,,Az elsődleges célunk az volt, hogy jobb arcunkat mutassuk, mint az előző hét végi bajnokin. Ez csak bizonyos periodusokban sikerült, ekkor bíztató képet mutattunk, viszont azokban a szakaszokban, amikben nem, akkor se hátul, se elől nem találtuk magunkat. Tudtuk, hogy a DEAC jó erőkből áll, mi nagyobb hangsúlyt fektetünk a bajnokságra, számunkra az fontosabb. Örülök annak, hogy a fiataloknak játéklehetőséget tudtunk adni, és ezzel igyekeztek is élni."

 

Az eredmények: 

Mezőkövesdi KC (NB I/B) – Debreceni EAC (NB I/B) 33–47 (17–25)

A mezőkövesdiek legjobb dobói: Jávor (8), Szabó D. (6), Vrhovina (4).

Továbbjutott: DEAC

ÓAM-Ózdi KC – PLER Budapest 24–37 (8–17)

Az ózdiak legjobb dobói: Bárdos (5), Tóth (4), Edényi (3), Bazsa (3), Molnár G. (3).

Továbbjutott: PLER Budapest

 

 

