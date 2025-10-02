55 perce
,,Az ellenfélben voltak olyan játékosok, akik már akkor a csúcs szinten játszottak amikor az enyémek nagy része kis túlzással még meg sem volt"
Mindkét vármegyei kiesett a kupából. Az Ózdi KC neves ellenfelet fogadott.
Fotó: Ózdi KC
Kézilabda. Kedden és szerdán is pályára lépett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfi csapat a kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában. Hazai pályán játszott mind az NB I/B-s Mezőkövesdi KC, mind pedig az NB II-es ÓAM-Ózdi KC. Előbbi ellenfele az ugyancsak másodosztályú DEAC, utóbbié pedig az NB I-es PLER Budapest volt. Az MKC elsősorban amiatt veszített, mert rengeteg gólt kapott (47), míg az élvonalbeli fővárosiak óriási rutinnal léphettek parkettre két osztállyal lejjebb lévő riválisuk otthonában.
Ózd: le kell vonni a konzekvenciákat
,,A minimum amit szerettem volna, hogy 15-20 percig legyünk meccsben, az összejött. Ami egyedül bosszant, hogy túl gyorsan nyírtuk ki magunkat. Örülök, hogy a második félidőben is volt tartásunk, próbálkoztunk, ennyi volt benne. Azt azért el kell mondjam, hogy az ellenfélben voltak olyan játékosok, akik már akkor a csúcs szinten játszottak amikor az enyémek nagy része kis túlzással még meg sem volt, de, hogy nem kézilabdázott az biztos. A keretük másik része pedig az ország legjobb fiataljai közé tartoznak, akik nem véletlenül évekig uralták az utánpótlás bajnokságokat. Ezeket eltüntetni szörnyen nehéz, és hosszú évek munkája kell hozzá. Most jön a nehéz, de legfontosabb része ennek a találkozónak. Le kell vonni egyénileg a konzekvenciákat és tanulni kell belőle, hiszen ebből lehet igazán." - mondta a klub közösségi oldalán Zelei Botond, az Ózdi KC edzője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ács István, a Mezőkövesdi KC edzője: ,,Az elsődleges célunk az volt, hogy jobb arcunkat mutassuk, mint az előző hét végi bajnokin. Ez csak bizonyos periodusokban sikerült, ekkor bíztató képet mutattunk, viszont azokban a szakaszokban, amikben nem, akkor se hátul, se elől nem találtuk magunkat. Tudtuk, hogy a DEAC jó erőkből áll, mi nagyobb hangsúlyt fektetünk a bajnokságra, számunkra az fontosabb. Örülök annak, hogy a fiataloknak játéklehetőséget tudtunk adni, és ezzel igyekeztek is élni."
Az eredmények:
Mezőkövesdi KC (NB I/B) – Debreceni EAC (NB I/B) 33–47 (17–25)
A mezőkövesdiek legjobb dobói: Jávor (8), Szabó D. (6), Vrhovina (4).
Továbbjutott: DEAC
ÓAM-Ózdi KC – PLER Budapest 24–37 (8–17)
Az ózdiak legjobb dobói: Bárdos (5), Tóth (4), Edényi (3), Bazsa (3), Molnár G. (3).
Továbbjutott: PLER Budapest