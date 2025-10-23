3 órája
A Liverpool sztárja ellen is játszott
Góljaival hívja fel magára a figyelmet. Az Ózd-Sajóvölgye támadója, az ózdiak fiókcsapatában ontja a gólokat.
Fotó: Sajóvölgye Focisuli
Az idei szezonban az Ózd-Sajóvölgye NB III-as csapatának a fiókcsapata a Bánhorváti-Sajóvölgye együttese lett (ezt megelőzően a Bánhorváti gárdája a Kolorcity Kazincbarcika SC ,,második" csapata volt). Filkóházi Dávid eddig ózdi színekben hétszer csereként jutott szóhoz és a Nyíregyháza tartalék ellen gólt is szerzett. A 22 esztendős játékos a fiókcsapatban, a Bánhorváti-Sajóvölgyében eddig nyolc találkozón 11 góllal tette le névjegyét. A támadóval először arról beszélgettünk, hogy miként értékeli a szezon eddigi teljesítményét, elsősorban a Bánhorvátiban való szereplésére voltunk kíváncsiak:
– Reális képet mutat, amit eddig a fiókcsapattal nyújtottunk. Az NB III-as csapattal készülök ott is játszom, nem csak a vármegyei első osztályban. A szabályok szerint négy játékos játszhat le Bánhorvátiba, amit pénteken, edzést követően tudunk meg – fogalmazott Filkóházi Dávid.
Az Ózd-Sajóvölgye csatára dolgozott együtt Borbély Balázzsal is
A támadó felelevenítette első NB III-as gólját, illetve a számára legemlékezetesebb találatát is:
– Csereként léptem pályára a mérkőzés 70. percében és egy szögletből kipattanó labdát pedig berúgtam. A legemlékezetesebb gólom Barcikához köt, amikor felkészülési mérkőzést játszottunk és besarkaltam az egyik gólt a mérkőzés végén Békéscsaba ellen, azzal lett kettő–kettő.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy motiválja-e a gólkirályi cím és mik a céljai a futballal:
– Persze, egy támadót mindig motiválja. Szeretnék minél magasabb osztályban szerepelni – vágta rá röviden.
A barcikai nevelésű támadó egy időben, évekig volt a DVTK utánpótlásában is. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, hogy azon időszakra hogyan emlékszik vissza:
– Diósgyőrben egy jó időszakot éltem, szerettem az edzőimet is. Játékosok közül kiemelném Jurek Gábort, ő egy példaértékű futballista, végig csapattársam volt, feljátszott hozzánk, mivel egy évvel fiatalabb tőlem.
17 éve a pályán
A labdarúgást ötéves korában kezdő Filkóházi Dávid megfordult a Ferencváros utánpótlás korosztályaiban is. Ezzel kapcsolatban elmesélte, hogyan került a nagymúltú klubhoz, kikre emlékszik, és vajon vannak-e akkori csapattársai közül az NB I-ben vagy annak közelében.
– Megkeresett Palásthy Norbert, ő általa kerültem a zöld-fehérekhez. Az is jó időszak volt, nem tudok rosszat mondani igazából, három évet voltam ott. Emlékszem Czékus Ádámra – aki most a Kecskemét labdarúgója –, de játszottam Lisztes Krisztiánnal is. A legemlékezetesebb mérkőzésem a CSZKA Moszkva elleni felkészülési találkozó volt. Borbély Balázs volt az U17-es korosztályban az edzőm, nem tudok rá se rosszat mondai, megtanított sok mindenre az évek alatt. Mentálisan is felkészített a futballra az életre, fizikálisan is, ő egy teljesen jó edző.
Egy Győr elleni találkozón pályára lépett a válogatott Kerkez Milos ellen, aki már a Liverpool kezdőcsapatában szerepel. Vajon ez eszébe jut, ha róla olvas cikkeket, vagy látja őt a tv-ben játszani?
– Természetesen igen, figyelemmel követtem, ahogy minden focival való történést is. Először úgy volt, hogy a Fradiból az NB II-ben szereplő Kazincbarcikához igazolok, de mivel nem voltam fiatalszabályos már, így nem tudtam ott maradni. Ezt követően kerültem Bánhorvátiba, ahol egy évet fociztam, majd felhívtak a Sajóvölgyétől, hogy nem szeretnék-e hozzájuk igazolni.
Azt is megkérdeztük Filkóházi Dávidtól, hogyan érheti el a magasabb osztályban való szereplést:
– Edzéssel és koncentrációval, ez lehet a kulcs. Nem minden a tehetség, a kemény munka úgyis meghozza a gyümölcsét – tette hozzá röviden a 2003-as születésű labdarúgó.
A Sajókazán élő focista két edzőt is megnevezett, akiknek sokat köszönhet pályafutása során: Szentiványi József, illetve Borbély Balázs.
Felvettük azt is, hogy hová érhet oda az ózdi csapat a bajnokság végén?
– A középmezőny az biztos, mindent megfogunk tenni, hogy ott legyünk. Időbe telt, amíg összekovácsolódott a csapat, de a Cigánd elleni találkozón alakult ki, hogy igenis az NB III-ban van a helyünk. Amióta Elek Ákos átvette a csapat irányítását, azóta más szellemben focizunk és remélem, ez kitart a bajnokság végére is. Reméljük a legjobbakat, ott szeretnénk lenni a középmezőnyben vagy feljebb. Jó érzés hogy mindkét csapatban játszom, azt csinálom, amit szeretek, nem lehet rosszat mondani, hogy megyei I. osztályban játszom, az se gyenge bajnokság.
