Ismerős

3 órája

48-szoros magyar válogatott került a megyei csapat kispadjára

Új vezetőedző az NB III-mas csapat élén. Elek Ákos lett az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzője.

Az NB III Észak-Keleti csoportjának 10. fordulóját követően a héten változások történtek az Ózd-Sajóvölgye labdarúgó csapatánál. Az együttest korábban játékos edzőként irányító Bene Attila a továbbiakban kizárólag a csapat játékosaként tevékenykedik tovább, így maximálisan biztosítva számára, hogy csak a bajnoki sorozatra kelljen koncentrálnia. További változás a gárda háza táján, hogy a munkát szakmai tanácsadóként segítő Benczés Miklós elfogadva egy kívülről érkező magasabb szakmai ajánlatot máshol ténykedik a jövőben. 

Ózd
Elek Ákos az Ózd csapatának edzője.  Fotó: Sajóvölgye Focisuli.

Elek Ákos az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzője

Az edzőkérdést házon belül sikerült megoldani az egyesületnél, hiszen a Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója, Elek Ákos látja el a továbbiakban a vezetőedzői feladatot. A korábbi 48-szoros magyar válogatott labdarúgó személyében egy „UEFA A” licenccel rendelkező szakember készíti fel az idény további részére az Ózd-Sajóvölgye harmadosztályú csapatát. A korábban asszisztens edzőként segítő Kovács Roland változatlan feladatkörrel látja el továbbra is munkáját, valamint Soltész Péter is asszisztens edzőként segíti az együttes előremenetelét. 

Elek Ákos vezetőedző október 7-től állt munkába, a keddi délután folyamán pedig már az első edzést is megtartotta a csapat számára.

