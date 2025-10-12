Az egyik borsodi csapat vette el a másik borsodi veretlenségét

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 11. fordulójában újabb borsodi rangadót rendeztek. Az Ózd az eddig veretlen Cigánd együttesét a hosszabbításban győzte le. A sereghajtó Tiszaújváros megszerezte második győzelmét, így ellépett az utolsó helyről.

Az Ózd kétszer is betalált. Fotó: illusztráció

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ózd: Korbély dupla