Az egyik borsodi csapat vette el a másik borsodi veretlenségét
Ismét borsodi csapatok találkoztak. Az Ózd hazai környezetben lépett pályára.
A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 11. fordulójában újabb borsodi rangadót rendeztek. Az Ózd az eddig veretlen Cigánd együttesét a hosszabbításban győzte le. A sereghajtó Tiszaújváros megszerezte második győzelmét, így ellépett az utolsó helyről.
Ózd: Korbély dupla
Labdarúgás, NB III., Észak-Keleti csoport, 11. forduló
Ózd-Sajóvölgye – Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1 (1–1)
Ózd, 500 néző. V.: Takács (Benkő, Szilágyi).
Ózd: Pápai – Gáti (Bochkor, 61.), Arday, Takács, Stefán, Pataki (Bene, 28.), Komári, Pócsik, Korbély, Hadnagy, Zimányi.Vezetőedző: Elek Ákos.
Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Misák, Kertész (Balogh, 72.), Girdán, (Biró, 61.) Syrota (Babics, 72.), Nikic (Ötvös, 61.), Juhász, Vass, Králik.Vezetőedző: Kocsis János.
G.: Korbély (20., 93.) ill. Horváth Z. (11.).
Elek Ákos: – később
Kocsis János: – később
Füzesabony SC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1 (0–1)
Füzesabony, 200 néző. V.: Nagy (László, Szabó).
Füzesabony: Tajti – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Berki, 81.), Vincze, Kaló, Nagy G., Pataki, Nagy Á., Kiss (Tánczos, 79.), Bocsi P. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
Tiszaújváros: Hornyák – Barta, Erdei (Bencsík, 81.), Tóth B., Vitelki B., Varga, Papp, Nagy G., Varjas (Derzsényi, 93.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza.
G.: Erdei (27.).
Bocsi Zoltán: – Kapu előtt impotensek voltunk, ha reggelig játszunk se lövünk gólt.
Huszák Géza: – A második félidő elején volt egy kis zavar ahol kellett a szerencse meg
a kapusunk bravúrjai is. Volt pár olyan meccs ahol nem érdemeltünk
vereséget, de ma ez megfordult és nagyot küzdve tudtunk nyerni.
