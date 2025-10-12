Az egyik borsodi csapat vette el a másik borsodi veretlenségét

Labdarúgás, NB III., Észak-Keleti csoport, 11. forduló

Ózd-Sajóvölgye – Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1 (1–1)

Ózd, 500 néző. V.: Takács (Benkő, Szilágyi).

Ózd: Pápai – Gáti (Bochkor, 61.), Arday, Takács, Stefán, Pataki (Bene, 28.), Komári, Pócsik, Korbély, Hadnagy, Zimányi.Vezetőedző: Elek Ákos.

Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Misák, Kertész (Balogh, 72.), Girdán, (Biró, 61.) Syrota (Babics, 72.), Nikic (Ötvös, 61.), Juhász, Vass, Králik.Vezetőedző: Kocsis János.

G.: Korbély (20., 93.) ill. Horváth Z. (11.).

Elek Ákos: – Az első szó a gratulációé, gratulálok a csapatnak! Nagy energiákat mozgósítottunk annak ügyében, hogy megszerezzük ma a három pontot. Az első félidőben szinte kivétel nélkül minden számításunk bejött és minden olyan játékelem, amit gyakoroltunk a hét közben az látható volt. A második félidőben, ahogy fáradt a csapat már nehezebb volt, a labdakihozatalaink nem úgy működtek mint az első játékrészben. Az sem volt szerencsés dolog, hogy sérülés miatt kétszer is cserélnem kellett, de azt gondolom, hogy az egész heti példaértékű edzésmunkának köszönhetően jött az a szituáció a végén, amivel meg tudtuk nyerni a találkozót.

Kocsis János: – Mindig nagyon rosszul esik vesztes mérkőzés után megszólalni, de igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy semmi más különös dolog nem történt a meccsen, csak az ami az eddigieken, hogy azok a hibák, hibapontok, személyek akik általában nem tudnak hozzátenni sem kezdőként, sem csereként azok a mai mérkőzésen is sajnos hozták a formájukat. Van az a 7-8 emberünk, aki hétről-hétre, napról-napra megfeszül, de ma ez kevés volt. Nem kapták meg azt a támogatást, sem a kispadról, ami kellett volna ahhoz, hogy meglegyen a három pont. Sok hasonló mérkőzésünk volt, az vagy döntetlen lett, vagy a mi javunkra billent el, de ez azért a végtelenségig nem tart. Tanulnunk kell belőle mindenképp, főleg a saját hibáinkból, hiszen most sem az ellenfél vert meg minket, hanem mi vertük meg saját magunkat. Az első félidőben egyetlen egy lehetősége volt a hazai csapatnak amiből gólt kaptunk, egy rossz védekezési váltásból. A másodikban pedig ötször vagy hatszor vittük a kapusra a labdát és nem tudtunk gólt szerezni. A futball ilyen tanulni kell belőle és készülni a következő mérkőzésre, de viszont le kell vonni a

konzekvenciát.



Füzesabony SC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1 (0–1)

Füzesabony, 200 néző. V.: Nagy (László, Szabó).

Füzesabony: Tajti – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Berki, 81.), Vincze, Kaló, Nagy G., Pataki, Nagy Á., Kiss (Tánczos, 79.), Bocsi P. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.

Tiszaújváros: Hornyák – Barta, Erdei (Bencsík, 81.), Tóth B., Vitelki B., Varga, Papp, Nagy G., Varjas (Derzsényi, 93.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza.

G.: Erdei (27.).

Bocsi Zoltán: – Kapu előtt impotensek voltunk, ha reggelig játszunk se lövünk gólt.

Huszák Géza: – A második félidő elején volt egy kis zavar ahol kellett a szerencse meg

a kapusunk bravúrjai is. Volt pár olyan meccs ahol nem érdemeltünk

vereséget, de ma ez megfordult és nagyot küzdve tudtunk nyerni.