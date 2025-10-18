1 órája
,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!
Egy csoportban egy vármegyei II-es meccset rendeztek. Ónod egy góllal győzött.
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport, 9. fordulójában egy meccset rendeztek meg szombat délután. A többi összecsapást vasárnap bonyolítják le, mivel szombat munkanap volt. Ezen a csatán a házigazda Ónod egy találattal nyert, holott a félidőben még hátrányban volt a vendég Hejőpapi együttesével szemben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ónod: Szajkó-dupla
Ónod – Hejőpapi 4–3 (0–1)
Ónod, 150 néző. V.: Tóth J. (Nagy G., Pásztor T.)
Ónod: Baranyi – Fekete, Zouauoi, Dlehány, Orosz (Papp), Mirki (Virág), Korbély (Urszin), Merucza (Szajkó), Zsadányi, Galuska, (Gyökér), Dolyák. Edző: Tóth Máté. Hejőpapi: Répási – Farkas R., Szilágyi (Pataki), Balog D., Soltész (Kiss J.), Klink, Németh, Farkas L., Nyerges, Kiss Zs., Kovács E. Edző: Németh Károly. G.: Szajkó (2), Papp, Dolyák, ill. Balog D., Szilágyi, Kiss J. Kiállítva: Dlehány (75.), ill. Nyerges (82.). Jók: Dolyák, Papp, Szajkó, Galuska, Zouauoi, ill. senki.
Tóth Máté: – Nem a legszebb játékkal sikerült ma itthon tartani a 3 pontot. További sok sikert Papinak.
Hegedüs Patrik, elnök: – Brusztolós mérkőzésen maradtunk alul. Második hete nem tudunk élni az emberelőnnyel. A sok hiányzó ellenére végig meccsben voltunk. A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni. Gratulálok Ónod csapatának. Sok sikert céljaik eléréséhez.
SunPro Napenergia-Ónod FC–Hejőpapi SE labdarúgó mérkőzésFotók: Takács József
Furcsa mozgásra lettek figyelmesek Köröm környékén – nem volt véletlen
,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!
boon.hu video
- A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
- „Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval
- Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó
- Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval
- A repedésből összefogás lett. Így ünnepelték a Szimbiózis Alapítvány épületének megmentőit - képek, videó