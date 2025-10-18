,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!

Ónod – Hejőpapi 4–3 (0–1)

Ónod, 150 néző. V.: Tóth J. (Nagy G., Pásztor T.)

Ónod: Baranyi – Fekete, Zouauoi, Dlehány, Orosz (Papp), Mirki (Virág), Korbély (Urszin), Merucza (Szajkó), Zsadányi, Galuska, (Gyökér), Dolyák. Edző: Tóth Máté. Hejőpapi: Répási – Farkas R., Szilágyi (Pataki), Balog D., Soltész (Kiss J.), Klink, Németh, Farkas L., Nyerges, Kiss Zs., Kovács E. Edző: Németh Károly. G.: Szajkó (2), Papp, Dolyák, ill. Balog D., Szilágyi, Kiss J. Kiállítva: Dlehány (75.), ill. Nyerges (82.). Jók: Dolyák, Papp, Szajkó, Galuska, Zouauoi, ill. senki.

Tóth Máté: – Nem a legszebb játékkal sikerült ma itthon tartani a 3 pontot. További sok sikert Papinak.

Hegedüs Patrik, elnök: – Brusztolós mérkőzésen maradtunk alul. Második hete nem tudunk élni az emberelőnnyel. A sok hiányzó ellenére végig meccsben voltunk. A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni. Gratulálok Ónod csapatának. Sok sikert céljaik eléréséhez.