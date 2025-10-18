október 18., szombat

boon.hu video

37 perce

,,A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni"- fotókkal, videóval!

Címkék#boon video#megyei foci#közép csoport#labdarúgás

Egy csoportban egy vármegyei II-es meccset rendeztek. Ónod egy góllal győzött.

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport, 9. fordulójában egy meccset rendeztek meg szombat délután. A többi összecsapást vasárnap bonyolítják le, mivel szombat munkanap volt. Ezen a csatán a házigazda Ónod egy találattal nyert, holott a félidőben még hátrányban volt a vendég Hejőpapi együttesével szemben. 

Ónod
Ónod nagy küzdelemben nyerte a hazai összecsapását Fotó: Takács Joci

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ónod: Szajkó-dupla

Ónod – Hejőpapi 4–3 (0–1)

Ónod, 150 néző. V.: Tóth J. (Nagy G., Pásztor T.)

Ónod: Baranyi – Fekete, Zouauoi, Dlehány, Orosz (Papp), Mirki (Virág), Korbély (Urszin), Merucza (Szajkó), Zsadányi, Galuska, (Gyökér), Dolyák. Edző: Tóth Máté. Hejőpapi: Répási – Farkas R., Szilágyi (Pataki), Balog D., Soltész (Kiss J.), Klink, Németh, Farkas L., Nyerges, Kiss Zs., Kovács E. Edző: Németh Károly. G.: Szajkó (2), Papp, Dolyák, ill. Balog D., Szilágyi, Kiss J. Kiállítva: Dlehány (75.), ill. Nyerges (82.). Jók: Dolyák, Papp, Szajkó, Galuska, Zouauoi, ill. senki. 

Tóth Máté: – Nem a legszebb játékkal sikerült ma itthon tartani a 3 pontot. További sok sikert Papinak.

Hegedüs Patrik, elnök: – Brusztolós mérkőzésen maradtunk alul. Második hete nem tudunk élni az emberelőnnyel. A sok hiányzó ellenére végig meccsben voltunk. A játékvezető tevékenységét a két asszisztens csak hátráltatta, akiknek van még mit gyakorolni. Gratulálok Ónod csapatának. Sok sikert céljaik eléréséhez.

SunPro Napenergia-Ónod FC–Hejőpapi SE labdarúgó mérkőzés

Fotók: Takács József

 

boon.hu video

