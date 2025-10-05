1 órája
,,A hiányzók miatt összeomlott az egész csapat"
Hét meccset rendeztek meg az Észak csoportban. Onga parádézott idegenben.
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Észak csoport 7. fordulójában a hét végén öt csapat tudott győzni: Lak, Hódoscsépány, Nagybarca, Sajóvámos, valamint Onga csapata.
Boldva – Rudabánya 1–1 (0–1)
Boldva, 100 néző. V.: Tiszóczki (Abalonczy, Juhász).
Boldva: Gyuró – Magyar, Hudi, Hankó, Halász (Rácz M.), Rácz P. (Sami), Lázi, Hankó R., Hankó I., Glonczi, Erdélyi. Edző: Váradi Béla. Rudabánya: Stefán O. Zs. – Ádám, Kovács I., Kálló, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Lakatos, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. G.: Erdélyi, ill. Beri V. Jók: Erdélyi, Hudi, ill. az egész csapat.
Váradi Béla: – Nem lehet ennyi helyzetet büntetlenül kihagyni, amennyit ma elhibáztunk. Két 100 százalékos büntetőt nem kaptunk meg. Ilyen rosszul még nem játszottunk ebbe a szezonban. Több góllal nyerhettünk volna. További sok sikert Rudának.
Vincze Sándor: – Igazságos döntetlen született. Sok sikert Boldvának!
Lak – Bőcs 7–2 (3–1)
Lak, 100 néző. V.: Balázsi (Kalló, Oscsenda).
Lak: Siroki Sz. – Ganyi M., Siroki Zs. (Komjáti), Ganyi Á., Lakatos E., Kiss E., Ganyi P., Beri E. (Lázi M.), Horváth R., Lázi E. (Ádám A.), Beri Zs. Edző: Ganyi Gábor. Bőcs: Horváth A. – Nyírcsák A. (Nyírcsák M.), Szegedi, Balázs L., Irhás I., Hajdú, Matesz, Hankó, Lakatos, Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. G.: Lakatos E. (3), Lázi E. (2), Ganyi Á., Lázi M., ill. Irhás I. (11-esből), Nyírcsák M. Jók: Lakatos E. (a mezőny legjobbja), Ganyi M., Siroki Sz., Beri Zs., Horváth R., ill. senki.
Ganyi Gábor: – A helyzetek sokaságát hagytuk ki a sportszerű Bőcs ellen. Köszönöm a csapat hozzáállását a mai mérkőzéshez. Úgy néz ki, megtört a jég! A továbbiakban sok sikert Bőcs csapatának.
Zsiga Gyula: – Megérdemelt hazai győzelem. Tudtuk, hogy jobb a Lak a tabellán elfoglalt helyezésétől. 4-2-nél eldőlt a mérkőzés.
Hódoscsépány – Hernádnémeti 4–2 (0–1)
Hódoscsépány, 200 néző. V.: Horváth R. (Dinyési, Váradi).
Hódoscsépány: Polónyi – Száva, Horváth F., Kiss S. (Kiss B.), Győri (Váradi), Kovács A. (Csépányi-Barczi), Koza (Bódi), Sápi (Kovács Sz.), Rapp (Siket), Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László. Hernádnémeti: Magyar – Hajdu Bálint (Jávorszki), Kapi, Smidt (Gyurgyánszki), Lipták, Csóka, Hajdú Balázs, Koppány, Balogh F., Balog Zs., Nagy L. Edző: Kertész Gábor. G.: Száva, Jakab Ádám, Kiss S., Jakab Ákos, ill. Csóka, Balogh F. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Hegedüs István elnök: – Kissé döcögősen indult mint mindig, de aztán belejöttünk mint kiskutya az ugatásba. Gratulálok a vendégeknek.
Kertész Gábor: – Sikerült a múlt heti fiaskón túltenni magunkat. Emelt fővel tudtunk lejönni a pályáról, a sportszerű hazai csapat otthonában. A játékvezetést ezúttal nem tudom dicsérni...
Zubogy – Szikszó 1–1 (1–0)
Zubogy, 80 néző. V.: Gyüre (Fercsák, Katona).
Zubogy: Majoros – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs., Juhász, Benke (Horváth K.), Deli, Köteles, Szendrei, Fülöp. Elnök: Fehér Tibor. Szikszó: Kristóf – Ruszó, Kupai, Nánási (Vaszil), Horváth L. (Magyar), Horváth K., Balogh L. (Lipták), Bodnár Cs., Varga Zs. (Csáki), Marincsák, Varga L. (Rontó). Edző: Korály Gábor. G.: Mida, ill. Horváth K. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Fehér Tibor: – Küzdelmes, hajtós mérkőzésen nagyon jól és fegyelmezetten futballoztunk. Megérdemelten szereztünk egy pontot. Büszke vagyok csapatomra!
Korály Gábor: – A szezon leggyengébb játékával rukkoltunk elő egy kemény hazai csapat ellen. A mai napon ez egy pontra volt elég. Megyünk tovább! A továbbiakban sok sikert a hazai csapatnak.
Nagybarca – RSE II. Encs 2–1 (0–0)
Nagybarca, 50 néző. V.: Iván K. (Barnák, Porcs).
Nagybarca: Bendik – Bari R. (Boros), Váradi A., Berki Z., Berecz T., Glonczi, Váradi R., Berecz K., Váradi M., Rácz, Dömötör (Poszuk). Edző: Berecz Tibor. RSE II. Encs: Balogh D. – Török (Sziránszki), Tóth B., Szabó B., Jaczenkó, Szaniszló, Bauer, Klima (Aranyosi), Rontó, Szőcs, Orosz (Petrényi). Edző: Havas János. G.: Váradi R., Váradi A., ill. Bauer. Kiállítva: Huszár A. (86., a kispadról). Jók: senki, ill. Balogh D.
Huszár Attila elnök: – Fontos mérkőzést nyertünk meg teljesen megérdemelten.
Havas János: – Gratulálok a lelkes hazai csapatnak. Reméljük sérültjeink mielőbb rendbe jönnek.
Onga: emberelőnyben
Szendrő – Sajóvámos 0–3 (0–2)
Szendrő, zárt kapuk mellett. V.: Fülöp N. (Porkoláb, Kriston).
Szendrő: Majoros – Kalocsai, Horváth M. (Beri L.), Ádám I., Fülöp, Beri A., Dányi, Beri Zs., Ádám A., Jancsurák, Szabó M. Elnök: Bári Ernő. Sajóvámos: Lajtos - Balogh T., Tóth I., Révész, Kriston, Mohácsi, Márton M., Gnándt, Pecso, Molnár M., Bartkó. Edző: Simon Imre. G.: Márton M. (2 – egyet 11-esből), Kriston. Jók: senki, ill. Molnár M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Bári Ernő: – Küzdöttünk, de a gólokat nem mi rúgtuk. Köszönöm csapatomnak a tisztes helytállást. További sok sikert az ellenfélnek.
Simon Imre: – A mai mérkőzésen végre 11 harcos, küzdeni akaró játékost láttam a pályán, aminek meg lett az eredménye. Gratulálok a csapatnak, aki megjelentek. A betegeknek jobbulást. Jó játékvezetés.
Sajószentpéter – Onga 2–8 (1–3)
Sajószentpéter, 50 néző. V.: Császár (Galambosi, Puzsár).
Sajószentpéter: Ander – Kovács A., Lakatos, Balogh R., Válint, Szitai, Bagonyi, Halász (Guba), Balkányi, Taskó, Orosz (Szabó R.). Elnök: Pasiczki Csaba. Onga: Stumpf – Száva L., Szabó Z. (Galamb), Juhász, Ruszó, Száva R. (Hegedüs), Tóth B. (Hajkó), Nagy G., Fángli, Hegedüs, Soltész. Edző: Tóth Richárd. G.: Válint, Kovács A., ill. Hegedüs L. (3), Tóth B. (2), Ruszó, Száva, Galamb. Kiállítva: Ander (29.).Jók: senki, ill. Juhász (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Pasiczki Csaba: – A múlt heti kiütést nem hevertük ki. Egy érthetetlen és megmagyarázhatatlan bírói hiba miatt emberhátrányba kerültünk. A hiányzók miatt összeomlott az egész csapat.
Tóth Richárd: – Magabiztos győzelmet arattunk az ezer sebből vérző hazai csapat ellen.
Az élcsoport állása
- Onga 19 pont
- Szikszó 17 pont
- Boldva 17 pont
