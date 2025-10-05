,,A hiányzók miatt összeomlott az egész csapat"

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Észak csoport 7. fordulójában a hét végén öt csapat tudott győzni: Lak, Hódoscsépány, Nagybarca, Sajóvámos, valamint Onga csapata.

Onga nyolc gólt lőtt idegenben Fotó: Onga SE

Boldva – Rudabánya 1–1 (0–1)

Boldva, 100 néző. V.: Tiszóczki (Abalonczy, Juhász).

Boldva: Gyuró – Magyar, Hudi, Hankó, Halász (Rácz M.), Rácz P. (Sami), Lázi, Hankó R., Hankó I., Glonczi, Erdélyi. Edző: Váradi Béla. Rudabánya: Stefán O. Zs. – Ádám, Kovács I., Kálló, Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Lakatos, Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. G.: Erdélyi, ill. Beri V. Jók: Erdélyi, Hudi, ill. az egész csapat.

Váradi Béla: – Nem lehet ennyi helyzetet büntetlenül kihagyni, amennyit ma elhibáztunk. Két 100 százalékos büntetőt nem kaptunk meg. Ilyen rosszul még nem játszottunk ebbe a szezonban. Több góllal nyerhettünk volna. További sok sikert Rudának.

Vincze Sándor: – Igazságos döntetlen született. Sok sikert Boldvának!



Lak – Bőcs 7–2 (3–1)

Lak, 100 néző. V.: Balázsi (Kalló, Oscsenda).

Lak: Siroki Sz. – Ganyi M., Siroki Zs. (Komjáti), Ganyi Á., Lakatos E., Kiss E., Ganyi P., Beri E. (Lázi M.), Horváth R., Lázi E. (Ádám A.), Beri Zs. Edző: Ganyi Gábor. Bőcs: Horváth A. – Nyírcsák A. (Nyírcsák M.), Szegedi, Balázs L., Irhás I., Hajdú, Matesz, Hankó, Lakatos, Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. G.: Lakatos E. (3), Lázi E. (2), Ganyi Á., Lázi M., ill. Irhás I. (11-esből), Nyírcsák M. Jók: Lakatos E. (a mezőny legjobbja), Ganyi M., Siroki Sz., Beri Zs., Horváth R., ill. senki.

Ganyi Gábor: – A helyzetek sokaságát hagytuk ki a sportszerű Bőcs ellen. Köszönöm a csapat hozzáállását a mai mérkőzéshez. Úgy néz ki, megtört a jég! A továbbiakban sok sikert Bőcs csapatának.

Zsiga Gyula: – Megérdemelt hazai győzelem. Tudtuk, hogy jobb a Lak a tabellán elfoglalt helyezésétől. 4-2-nél eldőlt a mérkőzés.

Hódoscsépány – Hernádnémeti 4–2 (0–1)

Hódoscsépány, 200 néző. V.: Horváth R. (Dinyési, Váradi).

Hódoscsépány: Polónyi – Száva, Horváth F., Kiss S. (Kiss B.), Győri (Váradi), Kovács A. (Csépányi-Barczi), Koza (Bódi), Sápi (Kovács Sz.), Rapp (Siket), Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László. Hernádnémeti: Magyar – Hajdu Bálint (Jávorszki), Kapi, Smidt (Gyurgyánszki), Lipták, Csóka, Hajdú Balázs, Koppány, Balogh F., Balog Zs., Nagy L. Edző: Kertész Gábor. G.: Száva, Jakab Ádám, Kiss S., Jakab Ákos, ill. Csóka, Balogh F. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Hegedüs István elnök: – Kissé döcögősen indult mint mindig, de aztán belejöttünk mint kiskutya az ugatásba. Gratulálok a vendégeknek.

Kertész Gábor: – Sikerült a múlt heti fiaskón túltenni magunkat. Emelt fővel tudtunk lejönni a pályáról, a sportszerű hazai csapat otthonában. A játékvezetést ezúttal nem tudom dicsérni...