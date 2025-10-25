október 25., szombat

Mennyei megyei

2 órája

,,Csak kicsit szerényebben..."

Címkék#Hejőpapi SE#megyei foci#Nyékládházi DE

Hét gól született. A Nyékládháza idegenben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. fordulójában szombaton egy mérkőzést rendeztek. A Nyékládháza egygólos győzelmet aratott. A forduló további négy mérkőzésére vasárnap kerül sor. 

Nyékládháza
A Nyékládháza négyszer is betalált. Fotó: illusztráció

Nyékládháza: Vangor dupla

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, Közép csoport, 10. forduló:

Hejőpapi – Nyékládháza 3–4 (1–0)
Hejőpapi, 100 néző. V.: Tiszóczki (Kriston, Puzsár).
Hejőpapi: Sarkadi – Farkas R., Kiss J., Tóth M., Szilágyi (Gyárfás), Balog D., Kiss Zs., Klink (Nótár E.), Németh, Farkas L., Kovács E. (Balogh B.) Edző: Németh Károly. Nyékládháza: Galuska – Erőss, Dósa, Váradi J., Lengyel, Zurai (Szauervein), Vangor, Fizer, Váradi P., Fodor, Bobik. Edző: Sohajda Zsolt. G.: Farkas R., Nótár E., Kiss J. (11-esből), ill. Vangor (2), Váradi, Fodor. Kiállítva: Sarkadi (37.). Jók: Németh (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. az egész csapat.
Hegedüs Patrik, elnök: – Sohajda úrral nem egy mérkőzést néztünk. Talán jövő héten sikerül 11 emberrel lejönni a pályáról, de ettől függetlenül gratulálok a vendégeknek. Csak kicsit szerényebben...
Sohajda Zsolt: – Végig fegyelmezetten játszottunk. Lehetett volna nagyobb különbségű a győzelmünk, de így is elégedett vagyok a csapattal. A továbbiakban sok sikert Papinak!  

 

 

