,,Mindennek meg van a maga veszélye, a kerékpározásnak is"

Podcast. A Borsod Online sportos podcastjának legutóbbi vendége Német Gábor raliversenyző volt, akivel Molnár István sportújságíró beszélgetett. A miskolci pilóta jó teljesítményt nyújtott a szezonban, olyannyira, hogy megnyerte a 2025-ös magyar bajnokságot, már behozhatatlan az előnye az utolsó futamot megelőzően.

Német Gábor remek szezont produkált Fotó: Német Motorsport

Német Gábor: volt egy álma

– A győri futam után három nappal derült ki, az RSB határozata során, hogy bajnokok lettünk, éppen egy online megbeszélés közepette kaptam a hírt, rögtön hívtam a navigátorom, Németh Gergőt. Természetesen ezt jobb lett volna a dobogón megélni, de ez most ilyen lett. Az évben mindent megtettünk, hogy ez a bajnoki cím összejöhessen, nagyon keményen küzdöttünk Turán Friciék ellen, szóval egy kemény év volt. Gyermekkori álmom vált valóra, a 90-es évek végétől kezdett el versenyekre vinni a testvérem. Szurkoltam Janikának, ifj. Tóth Jánosnak, ő volt a nagy példakép, jó viszonyban vagyunk. Akkor azt gondoltam, jó lenne oda eljutni, ahová ő, de az első gondolatok egyike az volt, hogy valamikor nyerjek egy futamot. Ez tavaly adatott meg, itthon, Diósgyőrben. A bajnoki cím nem sikerült 2024-ben, most szerencsére igen, és emiatt tényleg nagyon boldog vagyok.

A versenyző hozzátette, most már ,,örökre" bekerült neve a bajnokok közé, olyanokéhoz, mint például Ferjáncz Attila, vagy Ranga László.

– Nagy megtiszteltetés ilyen névsorban lenni... Örülünk annak is, hogy Hadik Andrisék után vissza tudtuk hozni a bajnoki címet Miskolcra. Most egy picit nehezebb helyzetben van a sportág, az anyagi hátteret nem könnyű előteremteni, szeretném megköszönni a csapat minden tagjának az éves munkáját, a szurkolóknak a támogatást. Nagyon jó volt az autónk is, a Skoda Fabia RS, elképesztő a futóműve.

Német Gábor a baleset ,,árnyékáról" is beszélt, hiszen sajnos minden évben akadt egy-kettő...

– Nekünk ezzel szembe kell néznünk, teljesen kizárni nem lehet, együtt kell tudni vele élni. Ha valaki jól felkészül, és fejben maximálisan koncentrált, akkor minimalizálni lehet a kockázatot. 2021-ben, a Peugeot Kupában, a Zemplén Rally-n Szőke Tamással nagyot estünk, 160-as tempónál, egy vízelvezetőben megakadt az autónk orra. Elég nagy erőhatás ért bennünket, eltört a kezem, de nem éreztem, hogy emiatt kellene abbahagyni. Szeretjük azt, amit csinálunk, mindennek meg van a maga veszélye, a kerékpározásnak is – zárta Német Gábor.