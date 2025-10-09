Közel féléves kényszerpihenő vár rájuk

A Nagybarca játékosát közel fél évre ,,elmeszelték". A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A Nagybarca csapata Huszár Attila játékára huzamosabb ideig nem számíthat. Fotó: Nagybarca SBE

Vármegyei I. osztály:

– Ujvari Patrik (Tállya) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Leskó Miklós (Szirmabesenyő) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Kertész József, rendező (Mezőkeresztes) 4 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva a sportszakemberi tevékenységtől.

– Mezőkeresztes csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőrt kell fogadnia.

– ,,Színes" lapok miatt Mezőkeresztes csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.

Vármegyei II. osztály:

Észak csoport

– Matesz Attila (Bőcs) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Huszár Attila (Nagybarca) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.

– Ander Balázs (Sajószentpéter) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Vécsey Patrik, rendező (Sajószentpéter) 4 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva sportszakemberi tevékenységtől.

– Sajószentpéter csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésére szövetségi ellenőrt kell fogadnia.

– ,, Színes" lapok miatt Szendrő csapatának, 12.500 Ft, Nagybarca csapatának 17.500 Ft pénzbüntetés.

Kelet csoport

– Szabó Márkó Sándor (Garadna) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Szabó Norbert (Garadna) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Engel Roland (Sárospatak) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Telkibánya csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása, a rendezői létszám 12 főre történő felemelése.

– ,,Színes" lapok miatt Telkibánya és Erdőhorváti csapatának 12.500 Ft, Gönc csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.

Közép csoport

– Horváth Jonatán (Köröm) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Fekete István (Ónod) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.

– Tóth Máté (Ónod) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.

– Bubenkó András (Tiszakeszi) 2025. november 15-ig mérkőzésektől eltiltva.