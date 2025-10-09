21 perce
Közel féléves kényszerpihenő vár rájuk
A fegyelmi bizottság ülésezett. A Nagybarca játékosa súlyos szankcióban részesült.
A Nagybarca játékosát közel fél évre ,,elmeszelték". A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Nagybarca: áprilisig nem számíthatnak labdarúgójukra
Vármegyei I. osztály:
– Ujvari Patrik (Tállya) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Leskó Miklós (Szirmabesenyő) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Kertész József, rendező (Mezőkeresztes) 4 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva a sportszakemberi tevékenységtől.
– Mezőkeresztes csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőrt kell fogadnia.
– ,,Színes" lapok miatt Mezőkeresztes csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.
Vármegyei II. osztály:
Észak csoport
– Matesz Attila (Bőcs) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Huszár Attila (Nagybarca) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Ander Balázs (Sajószentpéter) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Vécsey Patrik, rendező (Sajószentpéter) 4 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva sportszakemberi tevékenységtől.
– Sajószentpéter csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésére szövetségi ellenőrt kell fogadnia.
– ,, Színes" lapok miatt Szendrő csapatának, 12.500 Ft, Nagybarca csapatának 17.500 Ft pénzbüntetés.
Kelet csoport
– Szabó Márkó Sándor (Garadna) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Szabó Norbert (Garadna) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Engel Roland (Sárospatak) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Telkibánya csapatának 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőr fogadása, a rendezői létszám 12 főre történő felemelése.
– ,,Színes" lapok miatt Telkibánya és Erdőhorváti csapatának 12.500 Ft, Gönc csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.
Közép csoport
– Horváth Jonatán (Köröm) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Fekete István (Ónod) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Tóth Máté (Ónod) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Bubenkó András (Tiszakeszi) 2025. november 15-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Balázs László (Tiszakeszi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Bartók Bálint (Borsodivánka) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Borsodivánka csapatának 12.500 Ft, Tiszakeszi és Mályi csapatának 20.000 Ft pénzbüntetés.