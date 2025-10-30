1 órája
Ez aztán nem semmi! Már most elteheti csukáját a szekrénybe a Barca focistája
Ismét büntetett a bizottság. A Nagybarca több focistáját is nélkülözni kényszerül.
Labdarúgás. Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén ismét döntéseket hozott. A vármegyei másodosztály Észak csoportjában szereplő Nagybarca két labdarúgója is komoly eltiltást kapott, hiszen Váradi Mihály idén december 31-ig nem léphet pályára, ugyanakkor klubtársa, Huszár Attila jövő június 30-ig, vagyis ebben a bajnokságban már nem focizhat.
Nagybarca: hárman
Fegyelmi döntések: Vármegyei II. osztály
Észak csoport
– Dániel Martin (Rudabánya) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
– Bródán János (Nagybarca) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
– Váradi Mihály (Nagybarca) 2025. december 31-ig eltiltva
– Huszár Attila (Nagybarca) 2026. június 30-ig minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltva
– Husonyicza Péter (sportszakember, Sajóvámos) 2026. március 30-ig labdarúgással kapcsolatos sportszekmai tevékenységtől eltiltva
– Sajóvámos sportszervezetnek két soron következő hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőrt kell fogadnia, saját költségre. Valamint 12 500 forint pénzbüntetés ,,színes lapok" miatt.
Kelet csoport
– Vadászi Jenő (Taktaszada) egy felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
Közép csoport
– Pozsomai Krisztián (Bogács) három felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
– Sarkadi Barnabás (Hejőpapi) egy felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva
Versenybizottsági határozat
– a vármegyei II. osztály Észak csoportjában, a 10. fordulóban elmaradt a Hódoscsépány – Sajószentpéter összecsapás. A 3 bajnoki pontot, 3-0-s gólkülönbséggel a hazai csapat kapta. Sajószentpéter írásbeli megrovásban részesült.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!