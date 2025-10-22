Sajnálattal vették tudomásul, hogy a keddi napon eltávozott az élők sorából Bottlik László a szlovák vízilabda egyik legkarizmatikusabb alakja, aki két évig segítette a miskolci vízilabda fejlődését. 83 évet élt, melyből mondhatni 70 év volt azaz idő, mely őt a vízilabda sporthoz kötötte – tette közé a PannErgy-MVLC Miskolc közösségi oldala.

Bottlik László két évig segítette a miskolci vízilabda fejlődését. Fotó: MVLC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az MVLC gyászol



,,Mint játékos is, de főleg, mint edző alkotott maradandót a szlovák és nemzetközi vízilabdában. A klubunk indulása után két szezonon keresztül segítette a miskolci vízilabda fejlődését, mint utánpótlás edző az ifjúsági korosztályban. Nap mint nap fáradhatatlanul, megtéve a Kassa-Miskolc utat.

Egy igazi sportembert és egy igazi jó embert veszített el ismét a vízilabda.

Bachner András (utánpótlás szakmai vezető):

„Lacikám hálásak vagyunk az itt létedért és azért, amilyen lelkiismeretes munkát végeztél Miskolcon. Isten veled, nyugodjál békében! ” – olvasható mindez a klub közösségi oldalán.