Vízben

10 perce

Az esélyes hazai csapat nem adott esélyt

Vendégségben, hosszú idő után. Az MVLC csapata a Tisza-partján szerepelt.

Az esélyes hazai csapat nem adott esélyt

Vízilabda. A Magyar kupa miatt öt hét szünet volt a honi férfi vízilabda OB I-ben. A csapatok a 36. hétvége (szeptember 6-7.) után most, ezen a hét végén játszanak újra az élvonalban. A borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC gárdája a 2. forduló keretében idegenben ugrott vízbe, Popovics Miklós vezetőedző alakulata szombaton délután a Szolnoki Dózsa vendége volt.

MVLC
Az MVLC hat gólos vereséget szenvedett Fotó: Kamarás  Péter

Férfi OB I, alapszakasz 2. forduló:
Szolnoki Dózsa – PannErgy-MVLC 16–10 (2–2, 4–2, 7–2, 3–4)
Szolnok, 200 néző. V.: Bereczki, Sikter.
Szolnok: Józsa – Kakstedter 1, Zerinváry 1, Krasznai 1, Schmölcz 3, Vámosi 3, Bedő 2. Csere: Szabó G. (kapus), Simon 2, Kovács G. 1, Zeman 1, Szabó II., Teleki 1, Monostori. Vezetőedző: Hangay Zoltán.
MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró, Szabó 2, Dubinák 3, Gusakov, Várkonyi 1, Kedves. Csere: Sipos (kapus), Fedac, Almási, Regős, Némethy 2, Füzesi, Molnár G. 2. Vezetőedző: Popovics Miklós.
Gól/emberelőnyből: 4/5, ill. 2/8
Gól/büntetőből: 1/1, ill. 3/3

 

 

 

