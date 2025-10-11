Az esélyes hazai csapat nem adott esélyt

Vízilabda. A Magyar kupa miatt öt hét szünet volt a honi férfi vízilabda OB I-ben. A csapatok a 36. hétvége (szeptember 6-7.) után most, ezen a hét végén játszanak újra az élvonalban. A borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC gárdája a 2. forduló keretében idegenben ugrott vízbe, Popovics Miklós vezetőedző alakulata szombaton délután a Szolnoki Dózsa vendége volt.

Az MVLC hat gólos vereséget szenvedett Fotó: Kamarás Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Férfi OB I, alapszakasz 2. forduló:

Szolnoki Dózsa – PannErgy-MVLC 16–10 (2–2, 4–2, 7–2, 3–4)

Szolnok, 200 néző. V.: Bereczki, Sikter.

Szolnok: Józsa – Kakstedter 1, Zerinváry 1, Krasznai 1, Schmölcz 3, Vámosi 3, Bedő 2. Csere: Szabó G. (kapus), Simon 2, Kovács G. 1, Zeman 1, Szabó II., Teleki 1, Monostori. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró, Szabó 2, Dubinák 3, Gusakov, Várkonyi 1, Kedves. Csere: Sipos (kapus), Fedac, Almási, Regős, Némethy 2, Füzesi, Molnár G. 2. Vezetőedző: Popovics Miklós.

Gól/emberelőnyből: 4/5, ill. 2/8

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 3/3