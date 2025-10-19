október 19., vasárnap

Medence

1 órája

Ahogyan azt várni lehetett: a fővárosiak hozták a papírformát

Címkék#OB I#PannErgy-MVLC#vízilabda

A fővárosiak jobbak voltak. Az MVLC hazai pályán kapott ki.

Vízilabda. Az élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokság hét végi fordulójában fővárosi együttest fogadott a PannErgy-MVLC gárdája. Popovics Miklós alakulata alulmaradt a BVSC-Manna ABC gárdájával szemben.

MVLC
Az MVLC korán jelentős hátrányba került Fotó: Kamarás Péter

MVLC: 14 kapott találat

Férfi OB I., alapszakasz, 3. forduló

PannErgy-MVLC – BVSC-Manna ABC 9–14 (0–5, 6–2, 2–4, 1–3)

Miskolc, 120 néző. V: Kollár, Ercse.

MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró, Szabó I., Dubinák 1, Gusakov 2, Kedves 1, Várkonyi Á. 3. Csere: Almási, Regős, Némethy 1, Lövei, Molnár G. 1, Fedac. Edző: Popovics Miklós.

BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Batizi 2, Csacsovszky E. 1, Ekler Zs., Jansik D. 2. Csere: Kovács P. 1, Csapó M. 1, Benedek M. 2, Bundschuh, Simon B., Mészáros M. 3. Edző: Varga Dániel.

Gól/emberelőnyből: 11/3, ill. 5/3

Gól/büntetőből: 3/3, ill. 1/1

Popovics Miklós: – Esélyeshez méltó módon nyerte meg a BVSC a meccset. A kezdésünk után nem gondoltam volna, hogy visszajövünk, de sikerült. Van tartása a csapatnak, ami a későbbiekben nagyon fontos lehet.

Varga Dániel: – Nagyon örülök a győzelemnek. Nehéz hét van mögöttünk, azonban mentálisan igen stabilnak éreztem a csapatot. Jó úton haladunk.

 

 

