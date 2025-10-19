Ahogyan azt várni lehetett: a fővárosiak hozták a papírformát

Férfi OB I., alapszakasz, 3. forduló

PannErgy-MVLC – BVSC-Manna ABC 9–14 (0–5, 6–2, 2–4, 1–3)

Miskolc, 120 néző. V: Kollár, Ercse.

MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró, Szabó I., Dubinák 1, Gusakov 2, Kedves 1, Várkonyi Á. 3. Csere: Almási, Regős, Némethy 1, Lövei, Molnár G. 1, Fedac. Edző: Popovics Miklós.

BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Batizi 2, Csacsovszky E. 1, Ekler Zs., Jansik D. 2. Csere: Kovács P. 1, Csapó M. 1, Benedek M. 2, Bundschuh, Simon B., Mészáros M. 3. Edző: Varga Dániel.

Gól/emberelőnyből: 11/3, ill. 5/3

Gól/büntetőből: 3/3, ill. 1/1

Popovics Miklós: – Esélyeshez méltó módon nyerte meg a BVSC a meccset. A kezdésünk után nem gondoltam volna, hogy visszajövünk, de sikerült. Van tartása a csapatnak, ami a későbbiekben nagyon fontos lehet.

Varga Dániel: – Nagyon örülök a győzelemnek. Nehéz hét van mögöttünk, azonban mentálisan igen stabilnak éreztem a csapatot. Jó úton haladunk.