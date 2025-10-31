1 órája
Az örökös bajnok, BL-győztes megmutatta tudását - háromszor ,,köszönt be" volt csapatának - képekkel
Jeles fővárosi vendégek a Keményben. Az MVLC csapatának nem volt esélye.
Vízilabda. A férfi vízilabda OB I 2025/2006-os szezon, alapszakasz 5. fordulójában hazai medencében szerepelt pénteken este a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak ellenfele a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában a 27-szeres magyar bajnok, 3-szoros Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom volt. A vendégek érvényesítették a papírformát, és magabiztosan verték meg Popovics Miklós vezetőedző gárdáját. A meccsre kilátogató nézők közelről láthatták a honi, és az európai póló sztárjait. A Ferencváros továbbra is veretlen, míg az MVLC nyeretlen a bajnokságban. A korábban Miskolcon éveket lehúzó, borsodi származású Vismeg Zsombor háromgólt lőtt egykori klubjának.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Férfi OB I, alapszakasz, 5. forduló: PannErgy-MVLC – FTC-TelekomFotók: Vajda János
MVLC: húsz közte
Vízilabda: a tények
PannErgy-Miskolci VLC – FTC-Telekom 9–29 (1–7, 2–6, 2–9, 4–7)
Miskolc, 250 néző. V.: Tordai, Pintér.
Gólszerzők: Szabó (2), Kedves (2), Molnár G. (2), Várkonyi (2), Dubinák (1), ill. Nagy Á. (6), Argyropoulos (5), Vigvári (4), Vismeg Zs. (3), Jansik (2), Paján (2), Varga V. (2), Vámos (1), Lugosi (1), Jámbor (1), Haverkampf (1), Farsang (1).