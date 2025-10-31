október 31., péntek

Farkas névnap

+15
+7
Vereség

1 órája

Az örökös bajnok, BL-győztes megmutatta tudását - háromszor ,,köszönt be" volt csapatának - képekkel

Jeles fővárosi vendégek a Keményben. Az MVLC csapatának nem volt esélye.

Az örökös bajnok, BL-győztes megmutatta tudását - háromszor ,,köszönt be" volt csapatának - képekkel

Vízilabda. A férfi vízilabda OB I 2025/2006-os szezon, alapszakasz 5. fordulójában hazai medencében szerepelt pénteken este a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak ellenfele a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában a 27-szeres magyar bajnok, 3-szoros Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom volt. A vendégek érvényesítették a papírformát, és magabiztosan verték meg Popovics Miklós vezetőedző gárdáját. A meccsre kilátogató nézők közelről láthatták a honi, és az európai póló sztárjait. A Ferencváros továbbra is veretlen, míg az MVLC nyeretlen a bajnokságban. A korábban Miskolcon éveket lehúzó, borsodi származású Vismeg Zsombor háromgólt lőtt egykori klubjának.

MVLC
Az MVLC próbált méltó ellenfél lenni Fotó: Kamarás Péter.                                     

Férfi OB I, alapszakasz, 5. forduló: PannErgy-MVLC – FTC-Telekom

Fotók: Vajda János

MVLC: húsz közte

Vízilabda: a tények

PannErgy-Miskolci VLC – FTC-Telekom 9–29 (1–7, 2–6, 2–9, 4–7)
Miskolc, 250 néző. V.: Tordai, Pintér.
Gólszerzők: Szabó (2), Kedves (2), Molnár G. (2), Várkonyi (2), Dubinák (1), ill. Nagy Á. (6), Argyropoulos (5), Vigvári (4), Vismeg Zs. (3), Jansik (2), Paján (2), Varga V. (2), Vámos (1), Lugosi (1), Jámbor (1), Haverkampf (1), Farsang (1).

 

 

