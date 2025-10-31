Az örökös bajnok, BL-győztes megmutatta tudását - háromszor ,,köszönt be" volt csapatának - képekkel

Vízilabda. A férfi vízilabda OB I 2025/2006-os szezon, alapszakasz 5. fordulójában hazai medencében szerepelt pénteken este a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak ellenfele a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában a 27-szeres magyar bajnok, 3-szoros Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom volt. A vendégek érvényesítették a papírformát, és magabiztosan verték meg Popovics Miklós vezetőedző gárdáját. A meccsre kilátogató nézők közelről láthatták a honi, és az európai póló sztárjait. A Ferencváros továbbra is veretlen, míg az MVLC nyeretlen a bajnokságban. A korábban Miskolcon éveket lehúzó, borsodi származású Vismeg Zsombor háromgólt lőtt egykori klubjának.

Az MVLC próbált méltó ellenfél lenni Fotó: Kamarás Péter.

