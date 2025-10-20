34 perce
Futás öröme: hétszázan a rajtnál (fotókkal, videóval)
Vasárnap álltak rajthoz. Ismét nagy sikere volt a miskolci Barátság Maraton versenyének.
Fotó: Takács Joci
A 24. Miskolci Barátság Maraton Nemzetközi Futófesztivált október 19-én, vasárnap rendezték meg a vármegyeszékhely belvárosában. A versenyen négy egyéni és egy váltó számban, valamint a gyermekfutamokon összesen 680 sportembert fogadhattak a célban a szervezők.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Miskolci Barátság Maraton: óriási összefogás
A Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt támogatását és az Aktív Magyarország Program támogatását is maga mögött tudó eseményt a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány rendezte meg, a Marathon Club Egyesület és a BIENNALE Sport-, Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. partnerségével. A verseny megvalósításához óriási összefogásra volt szükség, melyben a miskolci polgármesteri hivatal, az MVK Zrt., a Miskolci Városgazda Kft,, a MIŐR, a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőrség, a rendőrség, az ÉRV Zrt. munkatársai is komoly részt vállaltak, csakúgy, mint a Baross a Koós és a Szentpáli önkéntes diákjai, továbbá a VeloRunCoffe SE és az MRCC kerékpárosai.
A gyermek rajtoknál közreműködött Gadnai-Bodnár Éva, az MVK Zrt. vezérigazgatója, a verseny egyik védnöke. Ezt követően beindult a nagyüzem, melynek köszönhetőn egész nap a futásé volt a főszerep. A mezőnyben az ország minden részéből érkezett futók mellett, lengyel, szlovák, kínai sportolók is „tesztelték” a World Athletics által hitelesített körpályát.
Az eredményhirdetéseknél Spiller Tizina olimpikon gyalogló, Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója és Deák-Bárdos Mihály, a szervező bizottság elnöke, önkormányzati képviselő adta át az érmeket, tárgyjutalmakat a legjobbaknak. Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet kapott, de jól jött a hideg üdítő is.
Barátság maraton Miskolcon 10.19.Fotók: Takács Joci
Eredmények
Maraton (42,195 km, Homonnai László-emlékszám) női abszolút: 1. Sulyok Andrea, 3:48:19, 2. Szabóné Kovács Judit, 4:11:56, 3. Nagy-Bakos Boglárka, 4:38:10
Félmaraton (21,095 km, Koleszár András-emlékszám) férfi abszolút: 1. Cervenak Michal, 1:18:04 perc, 2. Kriston- Bodnár László, 1:18:50, 3. Cservenyák Péter, 1:21:24
Félmaraton (21,095 km, Koleszár András-emlékszám) női abszolút: 1. Szepesi Annamária, 1:42:02, 2. Tóth Rebeka, 1:50:22, 3. Peterova Mária, 1:52:00
Félmaraton-váltó (4x5,27 km, Bukovinszki József-emlékszám) férfi abszolút: 1. Mkl Brygada Beskidów Nowy Sacz (lengyel) 1:18:35 óra, 2. Papírkutyák, 1:18:36, 3. Armageddon, 1:23:36
Félmaraton-váltó (4x5,27 km, Bukovinszki József-emlékszám) női abszolút: 1. Speddivas (magyar) 1:23:36, 2. Slay Group, 1:25:53, 3. . Mkl Brygada Beskidów Nowy Sacz (lengyel) 1:30:47
Kismaraton (10,5 km, Koncz-Ferenc-emlékszám), férfi abszolút: 1. Tóth Balázs Márton, 36:51 perc, 2. Ádám Alexander, 37:52, 3. Pocsai Levente, 38:01
Kismaraton (10,5 km, Koncz-Ferenc-emlékszám), női abszolút: 1. Pocsai Noémi, 44:07, 2. Benkőházi Éva, 44:51, 3. Gál Boglárka, 47:02
Minimaraton (5,27 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám) férfi abszolút: 1. Ifj. Sipeki László, 18:24, 2. Chrobák Gergő, 18:45, 3. Sipeki Gábor, 18:51
Minimaraton (5,27 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám) női abszolút: 1. Lövei Vanda, 20:26, 2. Gál Bíborka, 21:47, 3. Bakó Zsófia, 21:57
Iskolás futam (1800 m) fiúk: 1. Medvés Vince, 7:05 perc, 2. Bakó Barnabás, 7:32, 3. Szabó Zsolt István, 7:45
Iskolás futam (1800 m) leányok: 1. Vámosi Zorka, 7:03, 2. Suhajda Sára, 7:18, 3. Sneider Adél, 7:31
Ovis-futam (600 m), fiúk: 1. Vámosi Zalán, 2:44 perc, 2. Dojcsák Noel, 2:52, 3. Lengyel Bese, 3:04.
Ovis-futam (600 m), leányok: 1. Kucsma Szofi, 2:57, 2. Papp Emili, 2:59, 3. Vass Liliána Boglárka, 3:11.