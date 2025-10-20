Futás öröme: hétszázan a rajtnál (fotókkal, videóval)

A 24. Miskolci Barátság Maraton Nemzetközi Futófesztivált október 19-én, vasárnap rendezték meg a vármegyeszékhely belvárosában. A versenyen négy egyéni és egy váltó számban, valamint a gyermekfutamokon összesen 680 sportembert fogadhattak a célban a szervezők.

Nagy sikere volt idén is a Miskolci Barátság Maraton versenyének. Fotó: Takács József

Miskolci Barátság Maraton: óriási összefogás

A Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt támogatását és az Aktív Magyarország Program támogatását is maga mögött tudó eseményt a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány rendezte meg, a Marathon Club Egyesület és a BIENNALE Sport-, Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. partnerségével. A verseny megvalósításához óriási összefogásra volt szükség, melyben a miskolci polgármesteri hivatal, az MVK Zrt., a Miskolci Városgazda Kft,, a MIŐR, a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőrség, a rendőrség, az ÉRV Zrt. munkatársai is komoly részt vállaltak, csakúgy, mint a Baross a Koós és a Szentpáli önkéntes diákjai, továbbá a VeloRunCoffe SE és az MRCC kerékpárosai.

A gyermek rajtoknál közreműködött Gadnai-Bodnár Éva, az MVK Zrt. vezérigazgatója, a verseny egyik védnöke. Ezt követően beindult a nagyüzem, melynek köszönhetőn egész nap a futásé volt a főszerep. A mezőnyben az ország minden részéből érkezett futók mellett, lengyel, szlovák, kínai sportolók is „tesztelték” a World Athletics által hitelesített körpályát.

Az eredményhirdetéseknél Spiller Tizina olimpikon gyalogló, Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója és Deák-Bárdos Mihály, a szervező bizottság elnöke, önkormányzati képviselő adta át az érmeket, tárgyjutalmakat a legjobbaknak. Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet kapott, de jól jött a hideg üdítő is.