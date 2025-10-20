október 20., hétfő

Mozgásban

1 órája

Futás öröme: hétszázan a rajtnál (fotókkal, videóval)

Címkék#Miskolci Barátság Maraton#boon video#atlétika#maraton

Vasárnap álltak rajthoz. Ismét nagy sikere volt a miskolci Barátság Maraton versenyének.

Futás öröme: hétszázan a rajtnál (fotókkal, videóval)

Fotó: Takács Joci

A 24. Miskolci Barátság Maraton Nemzetközi Futófesztivált október 19-én, vasárnap rendezték meg a vármegyeszékhely belvárosában. A versenyen négy egyéni és egy váltó számban, valamint a gyermekfutamokon összesen 680 sportembert fogadhattak a célban a szervezők.  

Miskolci Barátság Maraton
Nagy sikere volt idén is a Miskolci Barátság Maraton versenyének. Fotó: Takács József

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Miskolci Barátság Maraton: óriási összefogás

A Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt támogatását és az Aktív Magyarország Program támogatását is maga mögött tudó eseményt a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány rendezte meg, a Marathon Club Egyesület és a BIENNALE Sport-, Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. partnerségével. A verseny megvalósításához óriási összefogásra volt szükség, melyben a miskolci polgármesteri hivatal, az MVK Zrt., a Miskolci Városgazda Kft,, a MIŐR, a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőrség, a rendőrség, az ÉRV Zrt. munkatársai is komoly részt vállaltak, csakúgy, mint a Baross a Koós és a Szentpáli önkéntes diákjai, továbbá a VeloRunCoffe SE és az MRCC kerékpárosai.  

A gyermek rajtoknál közreműködött Gadnai-Bodnár Éva, az MVK Zrt. vezérigazgatója, a verseny egyik védnöke. Ezt követően beindult a nagyüzem, melynek köszönhetőn egész nap a futásé volt a főszerep. A mezőnyben az ország minden részéből érkezett futók mellett, lengyel, szlovák, kínai sportolók is „tesztelték” a World Athletics által hitelesített körpályát.

Az eredményhirdetéseknél Spiller Tizina olimpikon gyalogló, Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója és Deák-Bárdos Mihály, a szervező bizottság elnöke, önkormányzati képviselő adta át az érmeket, tárgyjutalmakat a legjobbaknak.  Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet kapott, de jól jött a hideg üdítő is.

Barátság maraton Miskolcon 10.19.

Fotók: Takács Joci

 

Eredmények

Maraton (42,195 km, Homonnai László-emlékszám) női abszolút: 1. Sulyok Andrea, 3:48:19, 2.  Szabóné Kovács Judit, 4:11:56, 3. Nagy-Bakos Boglárka, 4:38:10

Félmaraton (21,095 km, Koleszár András-emlékszám) férfi abszolút: 1. Cervenak Michal, 1:18:04 perc, 2. Kriston- Bodnár László, 1:18:50, 3. Cservenyák Péter, 1:21:24

Félmaraton (21,095 km, Koleszár András-emlékszám) női abszolút: 1. Szepesi Annamária, 1:42:02, 2. Tóth Rebeka, 1:50:22, 3. Peterova Mária, 1:52:00

Félmaraton-váltó (4x5,27 km, Bukovinszki József-emlékszám) férfi abszolút: 1. Mkl Brygada Beskidów Nowy Sacz (lengyel) 1:18:35 óra, 2. Papírkutyák, 1:18:36, 3. Armageddon, 1:23:36

Félmaraton-váltó (4x5,27 km, Bukovinszki József-emlékszám) női abszolút: 1. Speddivas (magyar) 1:23:36, 2.  Slay Group, 1:25:53, 3. . Mkl Brygada Beskidów Nowy Sacz (lengyel) 1:30:47  

Kismaraton (10,5 km, Koncz-Ferenc-emlékszám), férfi abszolút: 1. Tóth Balázs Márton, 36:51 perc, 2. Ádám Alexander, 37:52, 3. Pocsai Levente, 38:01

Kismaraton (10,5 km, Koncz-Ferenc-emlékszám), női abszolút: 1. Pocsai Noémi, 44:07, 2. Benkőházi Éva, 44:51, 3. Gál Boglárka, 47:02

Minimaraton (5,27 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám) férfi abszolút: 1. Ifj. Sipeki László, 18:24, 2. Chrobák Gergő, 18:45, 3. Sipeki Gábor, 18:51

Minimaraton (5,27 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám) női abszolút: 1. Lövei Vanda, 20:26, 2. Gál Bíborka, 21:47, 3.  Bakó Zsófia, 21:57

Iskolás futam (1800 m) fiúk: 1. Medvés Vince, 7:05 perc, 2. Bakó Barnabás, 7:32, 3. Szabó Zsolt István, 7:45

Iskolás futam (1800 m) leányok: 1. Vámosi Zorka, 7:03, 2. Suhajda Sára, 7:18, 3. Sneider Adél, 7:31

Ovis-futam (600 m), fiúk: 1. Vámosi Zalán, 2:44 perc, 2. Dojcsák Noel, 2:52, 3. Lengyel Bese, 3:04.

Ovis-futam (600 m), leányok: 1. Kucsma Szofi, 2:57, 2. Papp Emili, 2:59, 3. Vass Liliána Boglárka, 3:11.

 

 

 

