Öt perc kellett csak, és minden megváltozott – fotókkal

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport, 7. fordulójában múlt vasárnap négy találkozót rendeztek. A Mezőnyárád kétgólos győzelmet ünnepelhetett. A nyárádiak a TVK SE Tiszabábolna II. csapatát fogadták és 5 perc alatt két gólt is szereztek Horváth révén. A forduló további mérkőzésén a Szentistván hazai pályán, míg a Hejőszalonta és Bükkzsérc idegenben zsebelte be a három pontot.

A Mezőnyárád otthon tartotta a három pontot. Fotó: Takács Joci

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!