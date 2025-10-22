3 órája
Öt perc kellett csak, és minden megváltozott – fotókkal
Gólszüret volt a Dél csoportban. A Mezőnyárád hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Takács Joci
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport, 7. fordulójában múlt vasárnap négy találkozót rendeztek. A Mezőnyárád kétgólos győzelmet ünnepelhetett. A nyárádiak a TVK SE Tiszabábolna II. csapatát fogadták és 5 perc alatt két gólt is szereztek Horváth révén. A forduló további mérkőzésén a Szentistván hazai pályán, míg a Hejőszalonta és Bükkzsérc idegenben zsebelte be a három pontot.
Mezőnyárád: Horváth dupla öt perc alatt
Labdarúgás vármegyei III. osztály 8. forduló: Mezőnyárád SE - Tiszabábolnai SE II.Fotók: Takács Joci
Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 7. forduló
Mezőnyárád SE – TVK SE Tiszabábolna II. 2–0 (2–0)
Gólszerző: Horváth (27., 32.).
Titán SE Szentistván – Bükkszentkereszt SK 4–1 (3–0)
Gólszerző: Kaló (32.), Fista (42.), Bredák (44.), Nagy G. (66.), ill. Kömlei (90.).
Hejőpapi SE II. – Főnix SE Hejőszalonta 1–11 (0–3)
Gólszerző: Takács (65.), ill. Farkas R. (24., 29., 58., 88.), Jagri (62., 76., 82., 83.), Jezoviczki (18.), Bódi (67.), Balogh I. (85.).
Tard SE – Bükkzséci KSK 0–1 (0–0)
Gólszerző: Karancsi (65.). Kiállítva: Gál (87. – Tard).
Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 19 pont, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 14, 3. Mezőnyárád SE 12.