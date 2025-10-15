Kövesdről a válogatottba: fiatal tehetség kapott meghívót

Az U18-as korosztályos magyar válogatottba kapott meghívót a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapatától Vörös Barna. A 2008-as születésű játékos szeptemberben érkezett a dél-borsodi klubhoz a horvát NK Istra csapatától. A korosztályos nemzeti csapat október 19. és 22. között Telkiben tartja következő összetartását, amelynek zárásaként október 22-én 12 órától felkészülési mérkőzést vív Bosznia-Hercegovina U18-as együttese ellen. A 17 esztendős játékos sárga-kékben eddig egyszer lépett pályára kezdőként a Videoton FC Fehérvár ellen, míg a Vasas és a BVSC-Zugló ellen csereként kapott lehetőséget Csertői Aurél vezetőedzőjétől. A Gyulai Termál elleni Magyar Kupa találkozóján szintén kezdőként lépett pályára.

A Mezőkövesd tehetsége a válogatottban bizonyíthat. Fotó: MZSFC

