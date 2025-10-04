A labdarúgó NB II, 9. fordulóján a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapata a Videoton FC Fehérvár otthonában vendégszerepel. Az összecsapást vasárnap 15 órától rendezik meg. Csertői Aurél legénysége az előző fordulóban 1–0-s győzelmet aratott a BVSC-Zugló ellen, így a kövesdiek a tabella 3. helyéről várják a találkozót, míg ellenfelük a Fehérvár a 9. helyen áll.

Nagy elánnal készül a Mezőkövesd a rangadóra. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd újra győzni szeretne

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – A múlt héten legyőztük itthon a BVSC együttesét. A fővárosiak masszívan védekeztek, a mérkőzésen szenzációs gólt rúgott Szalai, de voltak lehetőségeink a gólon kívül is. Úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertünk, hozzáteszem, ehhez kellett egy nagyszerű kapus bravúr is a meccs végén. A Fehérvár elleni találkozó háromesélyes lesz. Annak ellenére, hogy ellenfelünk nem szerepel olyan jól a bajnokságban, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, megpróbálunk idegenben is helytállni és győzelmet aratni. A dunántúli gárdának jó és értékes játékoskerete van, többen közülük NB I.-es labdarúgók, elég ha Spandlert és Varga Rolandot említem. Egy dolog biztos, ha nyerni szeretnénk, ahhoz gólt, gólokat kell rúgni. Sok tényező befolyásolja a mérkőzést, de ahhoz, hogy egy ilyen képességű csapatot le tudjunk győzni, védekezésben és támadásban is maximumot kell nyújtani. Egy győzelem mindig stabilitást és önbizalmat ad a csapatnak, ha nincs önbizalom, akkor nem lehet nyerni, úgy gondolom, hogy ebben nem szenvedünk hiányt. Jó hangulatú mérkőzés vár ránk, mindig felemelő érzés sok néző előtt pályára lépni, bízom benne, hogy a játékosaimat is feldobja majd a hangulat. Nagyon remélem, hogy a szurkolóinkat meg tudjuk örvendeztetni egy győzelemmel.