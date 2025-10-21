Továbbra is álompozícióban – közel a feljutás!

Az NB II., 10. fordulója a hétfő esti Békéscsaba 1912 Előre – Kecskeméti TE találkozójával (1–1) zárult. Ezen kör után a Vasas FC áll a tabella élén 22 ponttal, míg a második, még NB I-es feljutó helyen a Mezőkövesd Zsóry FC áll. Csertői Aurél csapatának eddig 20 pontja van. Szalaiék pénteken a forduló nyitómérkőzésén a Budafok gárdáját győzték le (1–0). A kövesdiek egyetlen gólját a mindössze 17 éves Vörös Barna szerezte. A dél-borsodi klub vasárnap a rivális, harmadik helyen álló Budapest Honvéd FC otthonában lép pályára, 17 órától.

A Mezőkövesd hatodik győzelmét aratta. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd feljutó helyen