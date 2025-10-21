46 perce
Továbbra is álompozícióban – közel a feljutás!
A dél-borsodi klub előkelő helyen. A Mezőkövesd feljutó helyen áll.
Fotó: MZSFC
Az NB II., 10. fordulója a hétfő esti Békéscsaba 1912 Előre – Kecskeméti TE találkozójával (1–1) zárult. Ezen kör után a Vasas FC áll a tabella élén 22 ponttal, míg a második, még NB I-es feljutó helyen a Mezőkövesd Zsóry FC áll. Csertői Aurél csapatának eddig 20 pontja van. Szalaiék pénteken a forduló nyitómérkőzésén a Budafok gárdáját győzték le (1–0). A kövesdiek egyetlen gólját a mindössze 17 éves Vörös Barna szerezte. A dél-borsodi klub vasárnap a rivális, harmadik helyen álló Budapest Honvéd FC otthonában lép pályára, 17 órától.
A Mezőkövesd feljutó helyen
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|9
|7
|–
|2
|19–12
|+7
|21
|2. Mezőkövesd
|9
|6
|1
|2
|16–9
|+7
|19
|3. Budapest Honvéd
|9
|6
|–
|3
|19–9
|+10
|18
|4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
|9
|5
|2
|2
|13–9
|+4
|17
|5. Csákvári TK
|9
|4
|3
|2
|12–7
|+5
|15
|6. Karcagi SC
|9
|4
|3
|2
|11–12
|–1
|15
|7. Kecskeméti TE
|9
|4
|2
|3
|12–10
|+2
|14
|8. Soroksár SC
|9
|3
|3
|3
|15–16
|–1
|12
|9. Tiszakécske
|9
|3
|2
|4
|10–16
|–6
|11
|10. FC Ajka
|9
|3
|1
|5
|7–12
|–5
|10
|11. Videoton FC Fehérvár
|9
|2
|3
|4
|11–12
|–1
|9
|12. Szentlőrinc SE
|9
|2
|3
|4
|8–9
|–1
|9
|13. Békéscsaba
|9
|2
|3
|4
|11–14
|–3
|9
|14. Kozármisleny
|9
|2
|3
|4
|6–13
|–7
|9
|15. Budafoki MTE
|9
|2
|2
|5
|5–11
|–6
|8
|16. BVSC Zugló
|9
|1
|1
|7
|7–11
|–4
|4
