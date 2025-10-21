október 21., kedd

A dél-borsodi klub előkelő helyen. A Mezőkövesd feljutó helyen áll.

Továbbra is álompozícióban – közel a feljutás!

Fotó: MZSFC

Az NB II., 10. fordulója a hétfő esti Békéscsaba 1912 Előre – Kecskeméti TE találkozójával (1–1) zárult. Ezen kör után a Vasas FC áll a tabella élén 22 ponttal, míg a második, még NB I-es feljutó helyen a Mezőkövesd Zsóry FC áll. Csertői Aurél csapatának eddig 20 pontja van. Szalaiék pénteken a forduló nyitómérkőzésén a Budafok gárdáját győzték le (1–0). A kövesdiek egyetlen gólját a mindössze 17 éves Vörös Barna szerezte.  A dél-borsodi klub vasárnap a rivális, harmadik helyen álló Budapest Honvéd FC otthonában lép pályára, 17 órától.

A Mezőkövesd hatodik győzelmét aratta. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd feljutó helyen

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Vasas FC97219–12+721
2. Mezőkövesd961216–9+719
3. Budapest Honvéd96319–9+1018
4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia952213–9+417
5. Csákvári TK943212–7+515
6. Karcagi SC943211–12–115
7. Kecskeméti TE942312–10+214
8. Soroksár SC933315–16–112
9. Tiszakécske932410–16–611
10. FC Ajka93157–12–510
11. Videoton FC Fehérvár923411–12–19
12. Szentlőrinc SE92348–9–19
13. Békéscsaba923411–14–39
14. Kozármisleny92346–13–79
15. Budafoki MTE92255–11–68
16. BVSC Zugló91177–11–44

 

 

