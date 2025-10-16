október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Esti műszak

34 perce

Szokatlan időpontban: ,,nincs különösebb jelentősége"

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#Budafok

Péntek este mérkőznek. A Mezőkövesd hazai környezetben lépnek pályára.

A labdarúgó NB II., 10. fordulójában pénteken 18 órától, a Mezőkövesd Zsóry FC a Budafokot látja vendégül. Azért pénteken kerül sor a találkozóra, mivel vasárnap élvonalbeli mérkőzést rendeznek Mezőkövesden, a vendégségben lévő Kolorcity Kazincbarcika SC a Kisvárda Master Good csapatát fogadja. Két hetes szünet után folytatódnak a második vonal küzdelmei, Csertői Aurél vezetőedző legénysége edzőmérkőzést játszott a barcikai  együttessel, ahol 2–1-s győzelmet arattak. A dél-borsodi klub a tabella 3. helyéről, míg ellenfele a 13. helyről várja a pénteki összecsapást.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd hazai pályán zsebelheti be a három pontot. Fotó: MZSFC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mezőkövesdnek hazai pályán nem lehet más a célja


Csertői Aurél a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: Jól telt a válogatott szünet, hiszen jutott időnk edzeni, játszani és pihenni is, csak annyi különbség volt a bajnoki menetrendhez és ritmushoz képest, hogy ezúttal pénteken egy felkészülési találkozón léptek pályára a játékosok. A Kazincbarcika elleni edzőmérkőzésen elsősorban azok kaptak lehetőséget, akik a bajnokságban kevesebbet játszottak, úgy gondolom, hogy hasznos találkozón vagyunk túl. Ami a Budafok elleni mérkőzést illeti, igaz, hogy ellenfelünk az alsóházban tartózkodik jelenleg és nem szerzett annyi pontot, mint amennyit szeretett volna, de egyáltalán nem rossz csapat. A másodosztályban egyébként is bárki győzhet bárki ellen, nincsenek könnyű mérkőzések. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el biztos vagyok benne, hogy maximális teljesítményre lesz szükségünk a Budafok ellen. Ellenfelünk egy kompakt csapat, jó játékosállománnyal rendelkezik, bátran fociznak és előre játékban is jó teljesítményre képesek. Kiemelni nem szeretnék senkit közülük, egy jó csapat, mindenkire figyelnünk kell és jól kell játszanunk, ha szeretnénk megszerezni a három pontot, márpedig hazai pályán csak ez lehet a célunk. Azért is fontos számunkra ez a találkozó, mert ezt követően a kupameccsel együtt összesen négyszer fogunk idegenbe pályára lépni és ezt a nehéz sorozatot szeretnénk hazai környezetben egy győzelemmel megalapozni. Annak, hogy ezúttal nem vasárnap, hanem pénteken lépünk pályára, nincs különösebb jelentősége, nyerni szeretnénk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu