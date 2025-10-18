október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

1 órája

,,A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni"

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#Csertői Aurél

Péntek este léptek pályára. A Mezőkövesd otthon tartotta a három pontot.

,,A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni"

Fotó: MZSFC/Csendes Szonja

A labdarúgó NB II. 10. forduló nyitómérkőzésén a Mezőkövesd Zsóry FC a Budafok-ot látta vendégül. A kövesdiek a második játékrész elején Vörös találatával megszerezték az összecsapás egyetlen gólját, amivel újabb győzelmet arattak (1–0), így listavezető helyre kerültek. A Budafok bő húsz percet emberhátrányba játszott, Fekete kiállítása miatt. A Mezőkövesd a következő fordulóban a rivális Budapest Honvéd FC csapatához látogat. A vezetőedzők a mérkőzést követően így értékeltek:

Mezőkövesd
A Mezőkövesd hatodik győzelmét aratta. Fotó: MZSFC/Csendes Szonja

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mezőkövesd: gyönyörű gól döntött

Csertői Aurél: Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.
Mészöly Géza:Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu