A labdarúgó NB II. 10. forduló nyitómérkőzésén a Mezőkövesd Zsóry FC a Budafok-ot látta vendégül. A kövesdiek a második játékrész elején Vörös találatával megszerezték az összecsapás egyetlen gólját, amivel újabb győzelmet arattak (1–0), így listavezető helyre kerültek. A Budafok bő húsz percet emberhátrányba játszott, Fekete kiállítása miatt. A Mezőkövesd a következő fordulóban a rivális Budapest Honvéd FC csapatához látogat. A vezetőedzők a mérkőzést követően így értékeltek:

A Mezőkövesd hatodik győzelmét aratta. Fotó: MZSFC/Csendes Szonja

Mezőkövesd: gyönyörű gól döntött

Csertői Aurél: – Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.

Mészöly Géza: – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban.