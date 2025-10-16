Szokatlan időpontban: ,,nincs különösebb jelentősége"

A labdarúgó NB II., 10. fordulójában pénteken 18 órától, a Mezőkövesd Zsóry FC a Budafokot látja vendégül. Azért pénteken kerül sor a találkozóra, mivel vasárnap élvonalbeli mérkőzést rendeznek Mezőkövesden, a vendégségben lévő Kolorcity Kazincbarcika SC a Kisvárda Master Good csapatát fogadja. Két hetes szünet után folytatódnak a második vonal küzdelmei, Csertői Aurél vezetőedző legénysége edzőmérkőzést játszott a barcikai együttessel, ahol 2–1-s győzelmet arattak. A dél-borsodi klub a tabella 3. helyéről, míg ellenfele a 13. helyről várja a pénteki összecsapást.

A Mezőkövesd hazai pályán zsebelheti be a három pontot. Fotó: MZSFC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Mezőkövesdnek hazai pályán nem lehet más a célja



Csertői Aurél a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Jól telt a válogatott szünet, hiszen jutott időnk edzeni, játszani és pihenni is, csak annyi különbség volt a bajnoki menetrendhez és ritmushoz képest, hogy ezúttal pénteken egy felkészülési találkozón léptek pályára a játékosok. A Kazincbarcika elleni edzőmérkőzésen elsősorban azok kaptak lehetőséget, akik a bajnokságban kevesebbet játszottak, úgy gondolom, hogy hasznos találkozón vagyunk túl. Ami a Budafok elleni mérkőzést illeti, igaz, hogy ellenfelünk az alsóházban tartózkodik jelenleg és nem szerzett annyi pontot, mint amennyit szeretett volna, de egyáltalán nem rossz csapat. A másodosztályban egyébként is bárki győzhet bárki ellen, nincsenek könnyű mérkőzések. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el biztos vagyok benne, hogy maximális teljesítményre lesz szükségünk a Budafok ellen. Ellenfelünk egy kompakt csapat, jó játékosállománnyal rendelkezik, bátran fociznak és előre játékban is jó teljesítményre képesek. Kiemelni nem szeretnék senkit közülük, egy jó csapat, mindenkire figyelnünk kell és jól kell játszanunk, ha szeretnénk megszerezni a három pontot, márpedig hazai pályán csak ez lehet a célunk. Azért is fontos számunkra ez a találkozó, mert ezt követően a kupameccsel együtt összesen négyszer fogunk idegenbe pályára lépni és ezt a nehéz sorozatot szeretnénk hazai környezetben egy győzelemmel megalapozni. Annak, hogy ezúttal nem vasárnap, hanem pénteken lépünk pályára, nincs különösebb jelentősége, nyerni szeretnénk.